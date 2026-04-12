لتحسين صحة القلب.. تناول هذه الفاكهة يوميا يخفض الكوليسترول

تشير الدراسات إلى أن تناول تفاحتين يوميًا قد يساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين صحة القلب. فالتفاح غني بالبكتين ومضادات الأكسدة، مما يقلل من امتصاص الدهون ويدعم وظائف الأوعية الدموية. ويؤكد الخبراء أن تغييرات بسيطة في النظام الغذائي، إلى جانب ممارسة الرياضة واتباع عادات صحية، يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من مضاعفات القلب والأوعية الدموية بشكل طبيعي.



قد تُسهم عادة غذائية بسيطة، كتناول التفاح يوميًا، بدورٍ فعّال في تحسين صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول. ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، فإن تناول تفاحتين يوميًا قد يُخفض بشكلٍ ملحوظ مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يتطور الكوليسترول الضار (LDL) عندما ترتفع نسبة مادة دهنية معينة في الدم، وإذا تُركت دون علاج، فقد تتراكم في الأوعية الدموية، مما يجعلها أكثر صلابة وتضيقًا. ووفقًا للأطباء، تزيد هذه الحالة من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى، والتي قد تكون مميتة. ويؤكد الأطباء أن النظام الغذائي يلعب دورًا حاسمًا في التحكم بمستويات الكوليسترول. فبينما ترفع الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مستويات الكوليسترول، تساعد أطعمة أخرى - كالتفاح - على خفضها بشكل طبيعي، بل وأفضل من الستاتينات.

الدراسة التي تقف وراء التفاح والكوليسترول



في دراسة أجراها باحثون من المملكة المتحدة وإيطاليا، طُلب من 40 مشاركًا تناول تفاحتين يوميًا لمدة ثمانية أسابيع. وكانت النتائج مبهرة:

انخفاض ملحوظ في مستويات الكوليسترول الكلي

تحسين وظائف الأوعية الدموية

تحسن مؤشرات صحة القلب بشكل عام

لاحظ الباحثون أيضاً أن الأوعية الدموية لدى المشاركين أصبحت أكثر استرخاءً، على غرار التأثيرات التي لوحظت مع الأطعمة الغنية بالبوليفينولات، مثل الشاي والنبيذ الأحمر.

لماذا يعتبر التفاح مفيداً لخفض الكوليسترول؟



يحتوي التفاح على العديد من العناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب بطرق مختلفة، مثل:

-البكتين أو الألياف القابلة للذوبان

يحتوي التفاح على مستويات عالية من البكتين، خاصة في القشرة واللب. تساعد هذه الألياف القابلة للذوبان على خفض الكوليسترول الضار (LDL)، وتحسين الهضم، وتقليل امتصاص الدهون في مجرى الدم.

-البوليفينولات ومضادات الأكسدة

التفاح غني بالبوليفينولات والفلافونويدات مثل البروسيانيدين، والتي تقلل من الإجهاد التأكسدي، وتحسن وظيفة الأوعية الدموية، وتدعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

-مغذيات مفيدة للقلب

قد يُساعد تناول التفاح بانتظام على تقليل الالتهابات، وتحسين الدورة الدموية، ودعم صحة القلب على المدى الطويل. ونظرًا لغناه بالألياف، يُمكن أن يُساعد تناول التفاح أيضًا في إنقاص الوزن والتحكم فيه.

يؤكد الأطباء أن حتى التغييرات الغذائية البسيطة يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا. فإضافة تفاحتين إلى نظامك الغذائي اليومي طريقة بسيطة وطبيعية لدعم صحة قلبك دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في نمط حياتك. وكما لاحظ الباحثون، فإن الأطعمة الكاملة كالتفاح توفر فوائد مُجتمعة من الألياف ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية، مما يجعلها أكثر فعالية من المكملات الغذائية المُفردة.