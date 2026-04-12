عماري عبدالعظيم: الصراع الأمريكي الإيراني يربك حسابات السياحة العالمية| خاص

قال عماري عبدالعظيم رئيس شعبة السياحة والطيران السابق، أن تحركات وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، لمواجهة تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني متميزة لتقليل حدة خسائر انحسار الأرقام السياحية.

أوضح عماري في تصريح لـ"صدى البلد"، أن تصعيد ترامب في تصريحاته تجاه صراعة مع إيران يؤثر على ملفات الطاقة والسياحة في العالم، خاصة دول الخليج وحركة الطيران بمنطقة الشرق الأوسط.

لقاء مع منظمي الرحلات والتور أوبريتور

أشار رئيس شعبة السياحة والطيران، إلى التوسع في عقد اللقاءات مع منظمي الرحلات والتور أوبريتور، لبث رسائل طمئنة حول استقرار المقصد المصري، بالإضافة إلى إطلاق حزم من الحوافز الترويجية بالأسواق المستهدفة.

يذكر أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم سيغلقون مضيق هرمز وسيستغرق ذلك بعض الوقت، حسب قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تقدم له دول عديدة المساعدة لفرض حصار شامل على مضيق هرمز

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديهم أسطول ضخم سيوجهونه إلى مضيق هرمز.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إلى الإسراع في اتخاذ خطوات لإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدًا أن استمرار التوتر في هذا الممر الحيوي يهدد الاستقرار العالمي وسلامة الملاحة الدولية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.