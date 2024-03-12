الهلال الأحمر الفلسطيني: وقوع شهيدين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن شهيدا قتـ ـل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بدّو قرب القدس.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أيضا، بوقوع شهيد ثان و3 إصابات بالرصاص الحي عند حاجز الجيب شمال غرب القدس المحتلة.

وفي وقت سابق، استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح في عملية اغتيال نفذتها وحدات إسرائيلية خاصة مساء أمس الأول في بلدة عتيل شمال طولكرم بالضفة الغربية، في حين اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم شعفاط شمال القدس.

وتسللت وحدات خاصة من قوات الاحتلال إلى محل تجاري في بلدة عتيل، مستهدفة عددا من الشبان بزعم تخطيطهم لتنفيذ عملية في إسرائيل. واستشهد أحد الشبان على الفور، ثم استشهد شاب آخر متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، حيث منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المصابين.