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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل الأردني يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المقدسات في القدس

العاهل الأردني
العاهل الأردني

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على ضرورة وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية تجله المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس المحتلة.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول، المطران بول ريتشارد جالاجير.

وحمّل العاهل الأردني، المطران جالاجير تحياته إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، مؤكدا عمق العلاقات المتميزة بين الأردن والفاتيكان.

وتناول اللقاء التطورات الخطيرة في غزة، إذ أكد الملك أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات بكميات كافية، وبجميع السبل الممكنة.

ونبّه إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، محذرا من أي انفجار للأوضاع هناك، الذي سيكون له انعكاسات خطيرة.

ودعا الملك عبدالله إلى توحيد مواقف الكنائس المسيحية في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.

من جهته، ثمن أمين سر الفاتيكان للعلاقات مع الدول دور الأردن في حماية ورعاية المقدسات في القدس، ضمن إطار الوصاية الهاشمية عليها.

وأعرب عن رغبة الفاتيكان في المساهمة في جهود دعم الاستجابة الإنسانية في غزة وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للقطاع.

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