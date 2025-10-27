قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأردن وقطر تحثان على الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة
الأزهر للفتوى: التربية بالمعايشة وتعهد الطفل بالتوجيهات من حقوقه في الإسلام
عبدالغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض
شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة
جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"
شيخ الأزهر: لا سلام فى الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تفاصيل جديدة في سرقة متحف اللوفر بعد القبض على اللصين بمطار شارل ديجول
اشتروا أراضي وعقارات.. القبض على 4 تجار مخدرات غسلوا 70 مليون جنيه
بيراميدز يحسم الجدل بشأن التعاقد مع ديانج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد ٢٣ سفيرا جديدا لدى مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

تسلم  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيراً جديداً لدى جمهورية مصر العربية، هم:

- السيدة/ ريتا فيكتوريا هيرنتشار  .. سفيرة المجر.

- السيد/ إيواى فوميو   … سفير اليابان.

- السيد/ عامر شوكت … سفير جمهورية باكستان الإسلامية. 

- السيد/ ماكينتو سيباستياو لوبيز    ... سفير جمهورية أنجولا. 

- السيد/ منير سيسى   ... سفير جمهورية غينيا. 

- السيدة/ لويز اليزابيت سيرل ... سفيرة نيوزيلندا.

- السيد/ ميهاو موركوتشينسكى .. سفير جمهورية بولندا. 

- السيد/ سوريش كيه ريدى ...سفير جمهورية الهند.

- السيد/ لارس بو موللر ... سفير مملكة الدنمارك. 

- السيدة/ لوس ايلينا مارتينيز كاساب ... سفيرة جمهورية كولومبيا. 

- السيد/ يفغينى سوبوليفسكى ... سفير جمهورية بيلاروس.

- السيد/ مارك ادوارد برايسون - ريتشاردسون ... سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. 

- السيد/ أريك بيرجير هوسم ... سفير مملكة النرويج.

- السيد/ نجوين نام دوونج… سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية. 

- السيد/ ايدن انتوني أوهارا... سفير ايرلندا.

- السيد/ نيكولوز ابخازافا... سفير جورجيا.

- السيد/ حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي … سفير دولة الإمارات العربية المتحدة.

- السيد/ سيرخيو رومان كارانثا فورستر… سفير مملكة إسبانيا.

- السيد/ أجوستينو باليزى… سفير الجمهورية الإيطالية. 

- السيد/ هنرى ب. فانبوله… سفير جمهورية ليبيريا.

- السيد/ كريستيان مولر ... سفير دوقية لوكسمبورج (مقيم في لوكسمبورج).

- السيدة/ تاتيانا دانييلا غارسيا سيلفا ... سفيرة جمهورية نيكارجوا (مقيمة في تركيا).

- السيدة/ دانييلا روتوندارو… سفيرة جمهورية سان مارينو (مقيمة في روما). 

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه بالسفراء الجدد المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع دولهم، وحرصها الراسخ على تعزيز أواصر التعاون الثنائي في شتى المجالات. كما أعرب سيادته عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم الدبلوماسية بالقاهرة، مؤكداً التزام الدولة المصرية بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة اللازمة، بما يسهم في تعميق أواصر التقارب والتعاون والتنسيق المنشود بين الجانبين.

رئيس الجمهورية الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر السفراء التعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

سيد عبد الحفيظ

كواليتي وشخصية.. سيد عبد الحفيظ يحدد ملامح صفقات الأهلي الجديدة

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور

ترشيحاتنا

أميرة الدهب

جبروت.. أميرة الدهب تكشف: أم العريس سرقت شبكة ابنها‎

عم غريب مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. دعم غير مسبوق لعم غريب

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

بالصور

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد