ترامب: أوقفت 8 حروب خلال الشهور الماضية وماضون نحو التاسعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أوقف 8 حروب خلال الشهور الماضية وماضون في إيقاف الحرب التاسعة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه غادر ماليزيا بعد توقيع اتفاقيات تجارية وصفقات للمعادن النادرة والأهم إبرام معاهدة سلام بين تايلاند وكمبوديا.

وغادر ترامب ماليزيا متوجها إلى اليابان، في ثاني محطات جولته الآسيوية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وكان ترامب قد أجرى خلال زيارته إلى كوالالمبور محادثات مع المسؤولين الماليزيين تناولت ملفات التعاون الثنائي، والتحديات الإقليمية، وسبل مواجهة النفوذ الصيني المتنامي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب في طوكيو رئيس الوزراء اليابانى لبحث العلاقات الدفاعية وقضايا التجارة والتعاون في مجال التكنولوجيا، قبل أن يواصل جولته التي تشمل أيضًا كوريا الجنوبية والفلبين.

وتأتي الجولة في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية، وسط مساع أمريكية لتأكيد حضورها الإستراتيجي ومواجهة النفوذ الصيني في آسيا.







