قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للعام الثاني.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض يوم مصر بالأكاديمية العسكرية
الاسكندرية: العقار المنهار جزئيا صادر له قرارين بهدم جزئي وترميم
وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار
مجلس الشباب العربي يناقش تعزيز الحوار المشترك حول قضايا النشء.. غدا
حتى 11 دورًا.. المستندات المطلوبة لتراخيص تعلية وتعديل المباني
جيش الإحتلال يتهم يونيفيل بإسقاط مسيرة في جنوب لبنان
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

للعام الثاني.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض يوم مصر بالأكاديمية العسكرية

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
عبد الرحمن محمد

شارك الأزهر الشريف للعام الثاني على التوالي ، بجناح خاص في «معرض يوم مصر والدول الشقيقة والصديقة 2025»، الذي نظمته الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة اليوم الوطني للأكاديمية.

وجاءت مشاركة الأزهر الشريف من خلال مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال ومجمع البحوث الإسلامية، بأنشطة وفعاليات متميزة وإصدارات تمثل رسالة الأزهر في دعم الابتكار والفكر والثقافة والفنون.

وضم جناح الأزهر ركنا خاصا بالكتب والإصدارات، اشتمل على أحدث مؤلفات كبار علماء الأزهر وشيوخه وأبرز الأقلام الأزهرية، إلى جانب عرض جميع مجلدات مجلة الأزهر وعددها ١٠٦ مجلدا، التي توثق مسيرة فكرية ودعوية متميزة للأزهر الشريف.

وقدّم مكتب دعم الابتكار مجموعة من الأعمال الفنية والخط العربي، ولوحات فنية تجسد انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ومعالم مصر السياحية، بالإضافة إلى جدارية فنية بطول ٣٠ مترًا تمثل بطولات مصر في حرب أكتوبر.

وشهد الجناح تفاعلًا كبيرًا من الزوار، حيث شارك خطاطو الأزهر في كتابة أسماء الزائرين وأبنائهم مجانًا، في أجواء فنية جذبت الحضور من مختلف الجنسيات إلى جناح الأزهر.

وشارك في الاحتفالية عدد من طلاب الأزهر النابغين، حيث افتتحها الطالب حمزة الهنداوي، عضو فريق إبداع الأزهر الدولي، بتلاوة آيات من سورة يوسف، وقدّم الطلاب سيد الجنيدي، بالصف الثاني الإعدادي، وعلي جمعة، بالصف الرابع الابتدائي، ومارك عزمي، عرضًا مسرحيًا بعنوان «الوحدة الوطنية وحب الوطن»، نال إعجاب الحضور.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على تفقد جناح الأزهر الشريف خلال فعاليات المعرض، وأشادوا بما تضمنه من إصدارات علمية وفكرية متميزة.

وأبدى وزير الشباب والرياضة إعجابه بمحتوى الجناح، وحرص على اقتناء كتاب «بداية الإنسان» وكتاب عن «القضية الفلسطينية» تقديرًا للقيمة الفكرية والعلمية التي تمثلها هذه الإصدارات.

تأتي هذه المشاركة تأكيدًا لحرص الأزهر الشريف على الحضور الفاعل في مختلف المعارض والمحافل الثقافية والوطنية، لنقل خبراته وتعريف الشعوب بمنهجه الوسطي، ودعم الروابط الثقافية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التبادل الفكري والإبداعي بين الشباب، وترسيخ قيم الانتماء والحوار والتعاون بين الشعوب والثقافات المختلفة.

الأزهر معرض «يوم مصر» الأكاديمية العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

ترشيحاتنا

حادث تصادم

مصرع شخص في حادث تصادم بمحور الشهيد باسم فكرى بقنا

القبض على سائق بتطبيق نقل شهير سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة

القبض على سائق بتطبيق نقل شهير سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة

القبض على سائق بتطبيق نقل شهير سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة

القبض على سائق بتطبيق نقل شهير سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة

بالصور

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد