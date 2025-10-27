للعام الثاني.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض يوم مصر بالأكاديمية العسكرية

شارك الأزهر الشريف للعام الثاني على التوالي ، بجناح خاص في «معرض يوم مصر والدول الشقيقة والصديقة 2025»، الذي نظمته الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمناسبة اليوم الوطني للأكاديمية.

وجاءت مشاركة الأزهر الشريف من خلال مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال ومجمع البحوث الإسلامية، بأنشطة وفعاليات متميزة وإصدارات تمثل رسالة الأزهر في دعم الابتكار والفكر والثقافة والفنون.

وضم جناح الأزهر ركنا خاصا بالكتب والإصدارات، اشتمل على أحدث مؤلفات كبار علماء الأزهر وشيوخه وأبرز الأقلام الأزهرية، إلى جانب عرض جميع مجلدات مجلة الأزهر وعددها ١٠٦ مجلدا، التي توثق مسيرة فكرية ودعوية متميزة للأزهر الشريف.

وقدّم مكتب دعم الابتكار مجموعة من الأعمال الفنية والخط العربي، ولوحات فنية تجسد انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ومعالم مصر السياحية، بالإضافة إلى جدارية فنية بطول ٣٠ مترًا تمثل بطولات مصر في حرب أكتوبر.

وشهد الجناح تفاعلًا كبيرًا من الزوار، حيث شارك خطاطو الأزهر في كتابة أسماء الزائرين وأبنائهم مجانًا، في أجواء فنية جذبت الحضور من مختلف الجنسيات إلى جناح الأزهر.

وشارك في الاحتفالية عدد من طلاب الأزهر النابغين، حيث افتتحها الطالب حمزة الهنداوي، عضو فريق إبداع الأزهر الدولي، بتلاوة آيات من سورة يوسف، وقدّم الطلاب سيد الجنيدي، بالصف الثاني الإعدادي، وعلي جمعة، بالصف الرابع الابتدائي، ومارك عزمي، عرضًا مسرحيًا بعنوان «الوحدة الوطنية وحب الوطن»، نال إعجاب الحضور.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، على تفقد جناح الأزهر الشريف خلال فعاليات المعرض، وأشادوا بما تضمنه من إصدارات علمية وفكرية متميزة.

وأبدى وزير الشباب والرياضة إعجابه بمحتوى الجناح، وحرص على اقتناء كتاب «بداية الإنسان» وكتاب عن «القضية الفلسطينية» تقديرًا للقيمة الفكرية والعلمية التي تمثلها هذه الإصدارات.

تأتي هذه المشاركة تأكيدًا لحرص الأزهر الشريف على الحضور الفاعل في مختلف المعارض والمحافل الثقافية والوطنية، لنقل خبراته وتعريف الشعوب بمنهجه الوسطي، ودعم الروابط الثقافية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التبادل الفكري والإبداعي بين الشباب، وترسيخ قيم الانتماء والحوار والتعاون بين الشعوب والثقافات المختلفة.