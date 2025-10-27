قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

تمديد موعد التقديم لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية
عبد الرحمن محمد

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن تمديد فترة التقديم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2025/2026م، والمعروفة باسم "مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم"، لتستمر حتى يوم 30 أكتوبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي وجّه بإتاحة مزيد من الوقت أمام الطلاب للتقديم والمشاركة في المسابقة، بما يضمن توفير الفرصة الكاملة لجميع الراغبين في الالتحاق بها.

وتستهدف هذه المسابقة السنوية طلاب المعاهد الأزهرية بمراحلها الثلاث (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية)، إلى جانب طلاب المكاتب الأهلية التي تخضع لإشراف الأزهر الشريف، وطلاب الرواق الأزهري، مع التأكيد على ضرورة عدم الجمع بين القيد في أحد المعاهد الأزهرية وبين التسجيل في مكاتب التحفيظ أو الأروقة الأزهرية في الوقت نفسه.

 كما اشترط القطاع ألا يزيد سن المتقدم من مكاتب التحفيظ والأروقة عن ثمانية عشر عامًا في الأول من أكتوبر لعام 2025م.

وفيما يخص تنظيم المسابقة، فقد أوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن المنافسة تُقسم إلى أربعة مستويات رئيسية. يشمل المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة وحسن الأداء، إلى جانب حفظ متن "الخريدة البهية" كاملًا.

 أما المستوى الثاني فيقتصر على حفظ القرآن الكريم كاملًا فقط. بينما يتضمن المستوى الثالث حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، تبدأ من سورة التوبة وحتى نهاية سورة الناس. 

ويخصص المستوى الرابع لحفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، ابتداءً من سورة العنكبوت وحتى نهاية سورة الناس.

كما أشار القطاع إلى أن طلاب مكاتب التحفيظ الأهلية والأروقة الأزهرية وطلاب المرحلة الابتدائية بالأزهر يحق لهم المشاركة في جميع المستويات الأربعة للمسابقة. أما طلاب المرحلة الإعدادية فيسمح لهم بالمشاركة في المستويات الأول والثاني والثالث فقط، بينما يقتصر اشتراك طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية على المستويين الأول والثاني.

 ومن القواعد الأساسية للمسابقة أنه لا يجوز للطالب الاشتراك في أكثر من مستوى خلال العام الواحد، كما لا يُسمح له بالتقديم من جهتين مختلفتين في الوقت نفسه. كذلك يُشترط على الطالب الفائز بإحدى الجوائز في السنوات السابقة أن يشارك في المستوى الأعلى فقط في الأعوام التالية.

وتتألف المسابقة من أربع مراحل متتابعة تبدأ بالمرحلة الأولى وهي مرحلة "الترشيح للاشتراك"، حيث يتم ترشيح الطلاب بواسطة الموجه المتابع للمعهد أو المكتب الأزهري. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي "التصفيات الأولية" التي تُعقد داخل المناطق الأزهرية، ويتأهل منها الطلاب الحاصلون على ثمانين درجة فأكثر إلى المرحلة التالية.

 أما المرحلة الثالثة فهي "التصفيات المؤهلة" التي تُنظم أيضًا في المناطق الأزهرية لاختيار الفائزين على مستوى المنطقة، إلى جانب تحديد العشرة الأوائل الذين يتأهلون إلى التصفيات النهائية. ويُعد الطالب فائزًا في هذه المرحلة إذا حصل على تسعين درجة فأكثر. 

وتُختتم المسابقة بالمرحلة الرابعة والأخيرة، وهي "التصفيات النهائية" التي تُقام في القاهرة بين العشرة الأوائل من كل منطقة أزهرية في جميع المستويات لتحديد الفائزين بالمراكز العشرة الأولى على مستوى الجمهورية.

ودعا قطاع المعاهد الأزهرية جميع الطلاب الراغبين في المشاركة إلى سرعة استكمال طلبات التقديم والمستندات المطلوبة قبل انتهاء الموعد المحدد، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على دعم حفظة كتاب الله وتشجيعهم على مواصلة التميز في مجال حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده.

الأزهر الشريف مسابقة شيخ الأزهر حفظ القرآن الكريم قطاع المعاهد الأزهرية حفظة القرآن مسابقة الأزهر

