اليوم.. استكمال محاكمة فادي خفاجة بتهمة سب مجدي كامل
شيخ الأزهر: أحيي الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية وشجاعتهم تجسد الضمير الإنساني
شيخ الأزهر: وثيقة الأخوة الإنسانية الموقعة مع أخي الراحل البابا فرنسيس جسدت ضمير العالم الحر
عضو اتحاد الكرة السابق: لم نتخذ قرارا بإيقاف دونجا في أزمة السوبر الماضي
شيخ الأزهر: لا سلام بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس
لردع المتلاعبين.. القانون يواجه التجار المتهربين من سداد الديون بهذه العقوبة
المصري يتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بالفوز على الاتحاد الليبي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات
شيخ الأزهر: لا يمكن بناء سلام على أنقاض الظلم.. والأزمات كشفت إفلاس الضمير الإنساني
أيمن عرب مستشارا للحوكمة بمجلس المطارات العالمي ACI عن قارة أفريقيا
لميس الحديدي: أكثر من 60 ملكا ورئيسا سيحضرون حفل افتتاح المتحف الكبير
رئيس جامعة الأزهر: التعليم القاطرة الحقيقية للتنمية وتحقيق رؤية مصر 2030

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
أحمد سعيد

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن هناك تعاونًا وتنسيقًا وتكاملًا بين جميع قطاعات الأزهر الشريف جامعًا وجامعة بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، مؤكدًا أن التعليم الأزهري يشهد إقبالًا منقطع النظير. 

ندوة "الإدارة التعليمية بين النظرية والتطبيق التعليم الأزهري نموذجًا"

جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمها قسم الإدارة والتخطيط والدراسات المقارنة بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة تحت عنوان: "الإدارة التعليمية بين النظرية والتطبيق- التعليم الأزهري نموذجًا" بحضور الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عصام القاضي، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية. 

وأشاد رئيس الجامعة بجهود كلية التربية للبنين بالقاهرة برئاسة الدكتور جمال الهواري، عميد الكلية، والدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي حسن أيوب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، في حمل أمانة الاهتمام والارتقاء بالعملية التعليمية. 

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أننا نكون بخير ما دمنا نحمل هم التعليم باعتباره القاطرة الحقيقية للتنمية التي من خلالها تتحق رؤية مصر 2030م. 

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أن العلامة الكبير الدكتور محمد أبو موسى يقول لنا دائمًا عندما نلتقي: إن الإصلاح في الازهر الشريف كالإصلاح في الحرم، مشيرًا إلى أنه إذا كان الحرم هو قبلة العبادة فإن الأزهر الشريف هو قبلة العلم. 

وتابع رئيس جامعة الأزهر "أننا إذا خرجنا جيلًا أقل من مستوانا فقد حكمنا على الزمن بالتخلف، وإذا خرجنا جيلًا في نفس مستوانا فقد حكمنا على الزمن بالتوقف، ويؤكد على أنه ليس أمامنا سوى أن نجد ونجتهد في تخريج جيل أفضل من مستوانا حتى ننهض ويتقدم الوطن في جميع المجالات". 

واستعرض رئيس الجامعة، بعضًا من نواحي التطوير التي شهدتها جامعة الأزهر قائلًا: تسلمت الجامعة وكان عدد كلياتها 85 كلية واليوم أصبحت 107 كلية بزيادة 22 كلية؛ منها: كليات جديدة تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل؛ وهي: كليات الذكاء الاصطناعي، وكليات الطب البيطري، إضافة إلى برامج جديدة متميزة. 

وأعلن رئيس جامعة الأزهر أن التعليم الأزهري بجميع قطاعاته يشهد إقبالًا غير مسبوق؛ انطلاقًا من أن الأزهر الشريف جامعًا وجامعة هو مهوى أفئدة العالم الإسلامي. 

وأكد رئيس جامعة الأزهر أن خطة التطوير في جامعة الأزهر لم تنته بعد ونعمل عليها على قدم وساق جنبًا إلى جنب مع الكليات العربية والشرعية والتطبيقية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ثروت عبد الحميد عبد الحافظ، رئيس قسم الإدارة والتخطيط والدراسات المقارنة، والدكتور حشمت عبد الحكم محمدين، عميد الكلية الأسبق، والدكتور محمد يوسف مرسي نصر، أستاذ الإدارة والتخطيط بالكلية، والدكتور محمد سعد زكي، مدرس الإدارة والتخطيط بالكلية.

