إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم
أبوالغيط: مصر حشدت مليون جندي في حرب أكتوبر.. والسادات كان قائداً حديديا
تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان
المصري البورسعيدي يتقدم على الاتحاد الليبي بهدف نظيف بالشوط الأول بالكونفيدرالية
الداخلية اللي فرحتني.. تامر أمين: واقعة ضرب المسن خلت دمي بيغلي
أبوالغيط: السادات لم يلتق كيسنجر قبل حرب أكتوبر.. وحافظ إسماعيل واجهه برسالة قوية
الجيوشي: لدينا 100 كلية للذكاء الاصطناعي يدرس بها أكثر من 150 ألف طالب
العالم يترقب افتتاح المتحف الكبير.. أحمد موسى: الحدث الأهم في القرن الـ21
شوبير يعلق على فوز الريال.. ويهاجم فينيسيوس: مش لازم كل ماتش لقطة
احجز تذكرة المتحف المصري الكبير أونلاين .. تعرف على الطريقة
أول تعليق من محمد رمضان بعد تحقيق حفل الإمارات أعلى رقم حضور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس إيطاليا: نُقدّر جهود شيخ الأزهر في نشر السلام وتعزيز الحوار بين الأديان

محمد صبري عبد الرحيم

أعرب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الذي تنظمه جمعية سانت إيجيديو بالعاصمة الإيطالية روما، تحت عنوان “اللقاء العالمي من أجل السلام: إيجاد الشجاعة لتحقيق السلام”، عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، ودوره البارز في نشر ثقافة السلام وتعزيز الأخوة الإنسانية، وترسيخ قيم التعايش الإيجابي وقَبول الآخر.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، اقتبس الرئيس الإيطالي مجموعة من العبارات التي أدلى بها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر حول السلام، حيث قال الرئيس الإيطالي:
“في هذا المقام، أودّ أن أذكّركم بكلمات الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الذي تحدّث فيها عن ضرورة العمل على نشر الأخوة الإنسانية، وترسيخ الحوار بين الأديان، وشدّد على ضرورة أن نرفع جميعًا راية السلام بين الجميع، بدلًا من راية الانتصار، وضرورة تغليب صوت العقل والحكمة، وأن نجلس جميعًا على طاولة الحوار، وأن نتحلّى بالشجاعة لتحقيق سلام حقيقي”.

وأكد الرئيس الإيطالي أهمية الاستماع إلى صوت الرموز الدينية والشخصيات التي تتحلّى بالحكمة، كالبابا ليون الرابع عشر، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيدًا بوثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقّعها فضيلته مع قداسة البابا فرنسيس.

 وشدد على أن قوة التسلّط والسيطرة يجب أن نواجهها بالقوة الهادئة والسلطة الروحية للمؤسسات الدينية، وأهمية العمل على جعل هذا الصوت مسموعًا وعاليًا لتحقيق السلام، وتهيئة بيئة خالية من الصراعات والحروب للأجيال القادمة في المستقبل.

