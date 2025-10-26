كيفية إخراج الزكاة في حالة إدارة مال الورثة.. عضو الأزهر للفتوى تجيب

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول كيفية إخراج الزكاة في حالة إدارة مال الورثة دون امتلاك حق التصرف الكامل فيه.

هل يجوز إخراج الزكاة على المال المدار نيابة عن الورثة؟

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى ، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الشخص الذي يدير المال نيابة عن الورثة ليس مالكًا للمال نفسه، وبالتالي فإن مسؤولية إخراج الزكاة الأصلية تقع على أصحاب المال الحقيقيين.

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الزكاة المستحقة على المال قبل وفاة المالك يجب إخراجها أولًا، قبل أي تقسيم أو توزيع للأرباح، حتى لا يقع أي ظلم على الورثة أو حق من حقوقهم.

وأشارت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى أنه إذا كان جميع الورثة قد اتفقوا بالتراضي على إخراج الزكاة على إجمالي رأس المال كما لو كان وحدة واحدة، فهذا جائز شرعًا ويُسهل إدارة الأموال.

وأوضح أنه بينما إذا تمسك كل وارث بحق نصيبه، يتم حساب الزكاة على كل نصيب على حدة فقط عند بلوغه النصاب وحال عليه الحول.

ونصحت عضو مركز الأزهر بضرورة توضيح نصيب كل وارث بدقة قبل إخراج الزكاة، لتجنب أي مشاكل مستقبلية، مؤكدة أن التراضي والتفاهم بين الورثة يضمن حقوق الجميع ويُيسر الأمور الإدارية والدينية.