ورشة عمل لتعزز برامج ريادة الأعمال بمشروع السياحة المستدامة بأسوان

نظمت محافظة أسوان ورشة عمل مشروع السياحة المستدامة فى صعيد مصر الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية ( AECID ) لإنتاج وتسويق المشاريع الناشئة ، وذلك بحضور القيادات التنفيذية والجامعية والمجتمعية ، والجهات الفاعلة بالقطاع الخاص والوكالات الدولية ، فضلاً عن نماذج لرواد الأعمال فى مجال الحرف اليدوية ، وبرنامج " حلمك " .

من جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أننا نستهدف من تنظيم هذه الورش تعزيز أطر التعرف على إتجاهات السوق ، وبناء الشراكات التجارية بما يساهم فى زيادة الوعى بقيمة الحرف اليدويه والتراثية بزهرة الجنوب ، ووضع خطط ممنهجة ومدروسة للتغلب على التحديات المختلفة .

ريادة الأعمال

ولفت المحافظ إلى أن ذلك يعود بالإيجاب لتكوين الشراكات الإستراتيجية مع الجهات السياحية والمهتمة بالمنتجات بالتراثية من خلال مشروع تعزيز البدائل الإقتصادية والإجتماعية المستدامة ، وتوفير فرص عمل ملائمة لتمكين الشباب والمرأة بالتعاون مع المختصين بقطاع السياحة والأنشطة المستمدة منه لتوفير بيئة مناسبة لرواد المشاريع الناشئة بالمحافظة .

ووصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إلى أمارة دبى بدولة الأمارات الشقيقة حيث شارك في الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر إعلان دبي حول مستقبل الحوكمة الحضرية، والذي ينعقد بمدينة إكسبو دبي فى الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ أكتوبر الجارى بمشاركة أكثر من ١٥٠ عمدة و ٣٥٠ ممثلاً لمدن من مختلف دول آسيا والمحيط الهادئ .

ويأتى ذلك ضمن فعاليات قمة مدن آسيا والمحيط الهادئ الخامسة عشرة ومنتدى رؤساء البلديات لعام ٢٠٢٥ ، حيث شارك بالمؤتمر أيضًا الدكتور إيمن الشهابى محافظ دمياط ، والدكتور إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة .