مجلس الشباب العربي يناقش تعزيز الحوار المشترك حول قضايا النشء.. غدا

تنطلق غدًا الثلاثاء ، فعاليات مؤتمر (المجتمع المدني والشباب العربي شركاء لرفع التحديات)، والذي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة المصرية، وفي إطار الاحتفال بمرور ثمانين عامًا على تأسيس جامعة الدول العربية،

ويعقد المؤتمر بالتعاون والتنظيم المشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة منظمات المجتمع المدني)، وزارة الشباب والرياضة المصرية (الادارة المركزية لتنمية النشء).

ويحضر فعاليات المؤتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار العربي المشترك حول قضايا الشباب والنشء والمجتمع المدني، وتسليط الضوء على دورهما في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمر بها المنطقة العربية.

كما يتناول المؤتمر آفاق التعاون بين الدول العربية في دعم التنمية ومتغيرات العصر، وتمكين الشباب، وبناء القدرات القيادية لديهم للمشاركة في صنع القرار، كما يهدف المؤتمر إلى ترسيخ القيم ووحدة الصف العربي لدي النشء والشباب.

ويصاحب المؤتمر مهرجان الشباب العربي للثقافة والفنون واحياء التراث ومعرض (تراثي أصل عروبتي) بمشاركة واسعة من ممثلي 22 دولة عربية، وعدد كبير من المؤسسات الأكاديمية، والمجتمعية، والإعلامية، والشبابية، إضافة إلى حضور شخصيات بارزة من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن العربي.

وصرحت الدكتورة مشيرة غالي، رئيس ومؤسس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، بأن المؤتمر يمثل حدثًا عربيًا بارزًا يجسد روح التضامن والتعاون العربي، ويأتي في توقيت بالغ الأهمية لتوحيد الرؤى والجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والشباب والنشء في مواجهة التحديات المشتركة.

وأكدت أن المؤتمر يسعى إلى إبراز الدور المحوري للشباب العربي والنشء في بناء المستقبل وصياغة واقع أكثر استقرارًا وتنمية، مشيرة إلى أن الشباب والنشء هم "القوة الحقيقية التي تمتلك القدرة على التغيير، وصناعة الأمل، وتحقيق النهضة العربية المنشودة" وعلي المجتمع المدني ترسيخ هذه الأهداف لدي الاجيال السابقة والمالية والقادمة.

وأضافت "غالي"، أن انعقاد المؤتمر تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة يعكس الإيمان العميق بأهمية تمكين الشباب والنشء العربي ودعم مبادراتهم، مشددة على أن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة يعمل على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات العربية لتحقيق رؤية تنموية شاملة قائمة على المشاركة والابتكار والعمل المشترك.