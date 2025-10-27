قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للعام الثاني.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض يوم مصر بالأكاديمية العسكرية
الاسكندرية: العقار المنهار جزئيا صادر له قرارين بهدم جزئي وترميم
وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار
مجلس الشباب العربي يناقش تعزيز الحوار المشترك حول قضايا النشء.. غدا
حتى 11 دورًا.. المستندات المطلوبة لتراخيص تعلية وتعديل المباني
جيش الإحتلال يتهم يونيفيل بإسقاط مسيرة في جنوب لبنان
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الشباب العربي يناقش تعزيز الحوار المشترك حول قضايا النشء.. غدا

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري
الديب أبوعلي

تنطلق غدًا الثلاثاء ، فعاليات مؤتمر (المجتمع المدني والشباب العربي شركاء لرفع التحديات)، والذي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة المصرية، وفي إطار الاحتفال بمرور ثمانين عامًا على تأسيس جامعة الدول العربية،

ويعقد المؤتمر بالتعاون والتنظيم المشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة منظمات المجتمع المدني)، وزارة الشباب والرياضة المصرية (الادارة المركزية لتنمية النشء).

ويحضر فعاليات المؤتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار العربي المشترك حول قضايا الشباب والنشء والمجتمع المدني، وتسليط الضوء على دورهما في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمر بها المنطقة العربية.

كما يتناول المؤتمر آفاق التعاون بين الدول العربية في دعم التنمية ومتغيرات العصر، وتمكين الشباب، وبناء القدرات القيادية لديهم للمشاركة في صنع القرار، كما يهدف المؤتمر إلى ترسيخ القيم ووحدة الصف العربي لدي النشء والشباب.

ويصاحب المؤتمر مهرجان الشباب العربي للثقافة والفنون واحياء التراث ومعرض (تراثي أصل عروبتي) بمشاركة واسعة من ممثلي 22 دولة عربية، وعدد كبير من المؤسسات الأكاديمية، والمجتمعية، والإعلامية، والشبابية، إضافة إلى حضور شخصيات بارزة من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن العربي.

وصرحت الدكتورة مشيرة غالي، رئيس ومؤسس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، بأن المؤتمر يمثل حدثًا عربيًا بارزًا يجسد روح التضامن والتعاون العربي، ويأتي في توقيت بالغ الأهمية لتوحيد الرؤى والجهود بين مؤسسات المجتمع المدني والشباب والنشء في مواجهة التحديات المشتركة.

وأكدت أن المؤتمر يسعى إلى إبراز الدور المحوري للشباب العربي والنشء في بناء المستقبل وصياغة واقع أكثر استقرارًا وتنمية، مشيرة إلى أن الشباب والنشء هم "القوة الحقيقية التي تمتلك القدرة على التغيير، وصناعة الأمل، وتحقيق النهضة العربية المنشودة" وعلي المجتمع المدني ترسيخ هذه الأهداف لدي الاجيال السابقة والمالية والقادمة.

وأضافت "غالي"، أن انعقاد المؤتمر تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة يعكس الإيمان العميق بأهمية تمكين الشباب والنشء العربي ودعم مبادراتهم، مشددة على أن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة يعمل على توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات العربية لتحقيق رؤية تنموية شاملة قائمة على المشاركة والابتكار والعمل المشترك.

جامعة الدول العربية مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة وزارة الشباب والرياضة المصرية مجلس الشباب العربي المجتمع المدني الدكتورة مشيرة غالي مهرجان الشباب العربي للثقافة والفنون الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية وزيرة التضامن الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم

جريمة الجيزة.. صاحب محل يقـ.تل سيدة وأطفالها الثلاث بسبب علاقة عاطفية

مشاجرة المنيا

فيديوهات تحريضية بعد مشاجرة بالمنيا.. والداخلية تضبط المتورطين

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

المتحف المصري الكبير

متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تشارك في الملتقى الدولي للمذهب المالكي بالجزائر

أمين الفتوى: الزكاة تؤدي دورا مهما في زيادة الإنتاج وتحريك عجلة الاقتصاد

أكل أموال الناس بالباطل

الإفتاء تحذر من أكل أموال الناس بالباطل.. اعرف مصيره يوم القيامة

دار الإفتاء

كيف أبر زوجتي بعد وفاتها وحكم التصدق عنها ؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

أستون مارتن تتجه للعقارات بعد فشلها في بيع السيارات

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

دراسة: السيارات الكهربائية ملوثة للبيئة أكثر 5 مرات من البنزين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد