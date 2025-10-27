قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للعام الثاني.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض يوم مصر بالأكاديمية العسكرية
الاسكندرية: العقار المنهار جزئيا صادر له قرارين بهدم جزئي وترميم
وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار
مجلس الشباب العربي يناقش تعزيز الحوار المشترك حول قضايا النشء.. غدا
حتى 11 دورًا.. المستندات المطلوبة لتراخيص تعلية وتعديل المباني
جيش الإحتلال يتهم يونيفيل بإسقاط مسيرة في جنوب لبنان
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية في هذه الحالة
مقاتلون مقربون من الجيش السوداني: الفاشر لم تسقط والاشتباكات متواصلة
الإحصاء يعلن نتائج التعداد الاقتصادي السادس: 3.9 مليون منشأة و15.2 مليون مشتغل
جامعة الدول: زيارة أبو الغيط لـ بيروت لدعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على أراضيها
شهيد ومصابون خلال قصف إسرائيلي استهدف عبسان الكبيرة في خان يونس
لطلاب الثانوي .. غرامة غياب ورسوم لإعادة القيد لضمان انتظامهم في الدراسة
محافظات

الاسكندرية: العقار المنهار جزئيا صادر له قرارين بهدم جزئي وترميم

صورة العقار
صورة العقار
أحمد بسيوني

قالت محافظة الإسكندرية، إن العقار المنهار جزئيا صادر له قرار هدم جزئي رقم (٧٥) لسنة ٢٠٢٣، يقضي بهدم الطابقين الثالث والرابع فوق الميزانين وترميم باقي الأدوار.

وأشارت إلى أن العقار محرر ضده محضر مخالفه لعدم تنفيذ القرار برقم محضر ٧٢ لسنة ٢٠٢٣.

وتابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جهود جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بموقع انهيار العقار الكائن بشارع ٧٠٠ ناصية طريق الجيش مع شارع أطلس عصافرة بحري بجوار بنك فيصل الإسلامي، بنطاق حي ثان المنتزه، وهو عقار مكوَّن من ارضي وميزانين وأربع ادوار علوية انهار كليًا من الداخل.

وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية، إلى موقع العقار، حيث تم تأمين المنطقة بالكامل، وفحص سلامة العقارات المجاورة حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لحين الانتهاء من رفع الأنقاض بالكامل، مشددًا على ضرورة تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين، حيث تم نقل ثلاث حالات إلى مستشفى مبرة العصافرة شرق بناءً على رغبة ذويهم، وقد أفادت التقارير الطبية باستقرار حالتهم الصحية.

وتؤكد محافظة الإسكندرية أنه لا توجد أي حالات وفاة، وقد انتهت فرق الإنقاذ من أعمال البحث بالكامل، وتم التأكد من عدم وجود مصابين آخرين في موقع الحادث.

الاسكندرية العقار المنهار شارع اطلس اصابات ترميم

