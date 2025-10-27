وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم اليوم إن واشنطن لا تعتبر الضربة التي قالت إسرائيل إنها استهدفت عضوًا في جماعة فلسطينية "مقاومة" في غزة انتهاكًا لوقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وأعلنت إسرائيل إنها قصفت عضوًا في جماعة الجهاد الإسلامي يوم السبت، متهمة الفرد بالتخطيط لمهاجمة القوات الإسرائيلية.

ونفت الجهاد الإسلامي أنها كانت تخطط لهجوم.

وذكر روبيو متحدثًا على متن طائرة الرئيس دونالد ترامب خلال رحلة إلى آسيا: "نحن لا نعتبر ذلك انتهاكًا لوقف إطلاق النار".

واشنطن ومصر وقطر

وأضاف كبير الدبلوماسيين الأمريكيين أن إسرائيل لم تتنازل عن حقها في الدفاع عن النفس كجزء من الاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن ومصر وقطر والذي شهد إطلاق الفصيل المسلح الرئيسي في غزة، حماس، الرهائن الأحياء المتبقين المحتجزين في غزة هذا الشهر.

وقال روبيو: "لديهم الحق إذا كان هناك تهديد وشيك لإسرائيل، وجميع الوسطاء يتفقون على ذلك".

وأضاف روبيو إن وقف إطلاق النار في غزة، الذي لا يزال ساريًا بين إسرائيل وحماس بعد أكثر من عامين من بدء الحرب، قائم على التزامات من كلا الجانبين، مؤكدًا على ضرورة تسريع عودة رفات الرهائن الذين قضوا في الأسر.