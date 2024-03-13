مفاجأة | تعليق مثير من خالد الغندور عقب خسارة الأهلي

خسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك “الأهلي يتلقي خسارة مفاجأة من البنك الأهلي 3 /4 في إطار مباريات الأسبوع الخامس عشر للدوري” .

وسجل ثلاثية الأهلي ، موديست ورضا سليم وحسين الشحات ، فيما سجل رباعية البنك ، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .