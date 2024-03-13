أخطاء دفاعية|سيد معوض: مباراة الأهلي والبنك «درس كبير» لـ«كولر» في المرحلة المقبلة

أعرب سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، عن حزنه الشديد إزاء الأزمة الصحية التي تعرض لها أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، مؤكدًا أن اللقطة كانت صعبة للغاية، متمنيًا أن يتعافى اللاعب في أقرب وقت.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك حالات كثيرة تحدث في الملاعب ومنها ما حدث مع اريكسن، ولابد أن يحافظ اللاعبون على النظام الغذائي والنوم، وغير ذلك من الأمور الصحية".

وأضاف: "نحن على أرض الواقع (صفر من عشرة) من توافر الأجهزة الطبية والاسعافات الأولية لحماية اللاعبين المصريين، ومن حسن حظ أحمد رفعت أن المستشفى الذي انتقل له قريب من ستاد الاسكندرية".

وواصل: "كولر أخطأ بشكل واضح في مشاركة عمر كمال في مركز المساك، وكان من الأفضل حدوث تغيير مبكر، والدفع بـ خالد عبدالفتاح لعلاج هذه الثغرة الدفاعية الواضحة والتي تسببت بنسبة كبيرة في خسارة الفريق لثلاث نقاط أمام البنك الأهلي".

وزاد: "كانت هناك أخطاء دفاعية في صفوف البنك الأهلي، والأهلي سجل هدفا غريبا بسبب التمركز الدفاعي بعد تمرير الكرة من قدم طاهر إلى أفشة ثم حسين الشحات، والأهلي عاني من سوء اختيارات كولر في تشكيلة الفريق خصوصا الخط الخلفي، وظهرت مساحات كبيرة بين لاعبي الأهلي، ولأول مرة مع كولر يظهر الفريق بهذا الشكل".

وأكد: "الـ22 لاعباً في لقاء الأهلي والبنك الأهلي لم يقدموا الأداء الجيد، والأهداف جاءت من أخطاء دفاعية، والمباراة التي خسرها الأهلي لن تؤثر عليه في الدوري، وكل فرق الدوري نتائجها متراجعة والجميع يفقد نقاطاً بسهولة منذ انطلاق المسابقة، ولازال المشوار طويلاً".

وأتم: "المباراة ستكون درسًا كبيرًا بالنسبة لمارسيل كولر في المرحلة المقبلة، وأن يحافظ على شكل الفريق، والبنك الأهلي يمتاز بوجود ثنائي مميز في الطرفين، والفريق الأحمر لم يتعامل جيدًا، وسوف يستفيد كثيرا من تلك الخسارة مستقبلا وعدم تكرار طريقة اللعب، كما أن المباراة ليس لها علاقة مطلقا بموقعة سيمبا التنزاني لأنها ستكون بعد فترة التوقف الدولي".