تلوث الهواء يهدد صحة عظامك.. مخاطر جديدة

كشفت دراسات أن التعرض لتلوث الهواء يُشكل خطرًا على صحة العظام، ويُسبب الإجهاد التأكسدي والالتهابات ويُعيق وظائف الهرمونات، مما يزيد من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام.

وأشارت الدراسات أيضًا إلى أن النشاط البدني يُقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ربما لأن العيش في المناطق ذات المساحات الخضراء يوفر فرصًا أكبر لممارسة الرياضة.

وُجدت صلة قوية بين العيش في بيئة نقية وممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على صحة العظام. وأكدت دراسة بريطانية، شملت 400 ألف شخص، أن العيش في الأحياء الخضراء المحاطة بالأشجار والنباتات، يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بهشاشة العظام.

واستخدم فريق البحث مقياس “مؤشر الاختلاف الطبيعي للغطاء النباتي” (NDVI) من صور الأقمار الصناعية، لقياس “تعرض الناس للخضرة”.

أوضح موقع (Medical Xpress)، أن فريق البحث البريطاني وجد أن كثافة العظام تكون أعلى نسبيًّا بين الأشخاص الذين يعيشون في مناطق أكثر خضرة، نتيجة لانخفاض تلوث الهواء المعروف بأنه يسبب الالتهاب.

ووجدت الدراسة زيادة في كثافة المعادن في العظام وانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام بنسبة 5% مع كل زيادة في مؤشر (NDVI)، مشيرة إلى أن الأشجار والنباتات تعمل كمرشحات طبيعية، إذ تزيل الملوثات من الهواء وتقلل من المخاطر الصحية على الأفراد.

وأفاد الموقع أن هشاشة العظام تؤدي إلى إضعاف العظام، وانخفاض القدرة على الحركة، لافتًا إلى أن هشاشة العظام مشكلة صحية خطيرة في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرتفع انتشارها العالمي مع الشيخوخة السريعة للسكان والتغيرات في نمط الحياة.

في الدراسة التي نشرتها مجلة (British Medical Journal)، ذكر فريق البحث أن الأحياء الأكثر خضرة تستقطب مستويات أقل من التلوث بثاني أكسيد النيتروجين (NO2)، الناجم عن حرق الوقود الأحفوري وانبعاثات عوادم السيارات وجسيمات (PM2.5).