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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تلوث كبير في الهواء.. توقف الرحلات الجوية بـ مطار هانوي عاصمة فيتنام

توقف الرحلات الجوية
توقف الرحلات الجوية

أفاد مسؤول بالمطار الدولي في العاصمة الفيتنامية هانوي بأن جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار تم تأجيلها أو تحويلها إلى مدن أخرى اليوم، الجمعة، بسبب الضباب الكثيف وتفاقم تلوث الهواء.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت شركة "إير فيجوال"، وهي شركة مستقلة تراقب مؤشر جودة الهواء، إن مستويات الجسيمات الصغيرة الخطرة المعروفة باسم (بي.إم 2.5) في الهواء في هانوي وصلت إلى مستوى مرتفع جدا بلغ 257 ميكروجراما لكل متر مكعب في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وذكر المسؤول في مطار «نوي باي» الدولي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه "تم تحويل جميع الرحلات الجوية القادمة إلى مدن أخرى، بما في ذلك هايفونغ أو دانانغ"، كما لا يمكن لأي رحلة الإقلاع في الوقت الحالي".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن سلطات المطار أن ما يقرب من 100 رحلة جوية من وإلى المطار تأثرت.

وقالت شركة الطيران الفيتنامية منخفضة التكلفة «فيتجيت» اليوم الجمعة إن عددا من رحلاتها المقرر أن تهبط في هانوي تم تحويلها إلى مدينة هايفونغ.

ويصنف تلوث الهواء في هانوي باستمرار من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث نصحت السلطات الصحية الناس الشهر الماضي بارتداء الكمامات والحد من الأنشطة الخارجية.

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