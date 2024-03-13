الداء النشواني القلبي.. تعريفه وأعراضه وكيفية تجنب الإصابة به

كشفت هيئة الرعاية الصحية عن عدد من الحقائق عن علامات الداء النشواني القلبي، التي قد لا يعرفها الكثير.

وقالت إنه قد لا تشعر بعلامات الداء النشواني القلبي وأعراضه حتى تصبح الحالة المرضية في مرحلة متأخرة، وعندما تكون العلامات والأعراض واضحة فإنها تعتمد على الأعضاء المصابة في الجسم.

وقد تتضمن علامات الداء النشواني وأعراضه:

• تورم الكاحلين والساقين.

• إرهاق وضعف شديدين.

• ضيق النفس عند ممارسة مجهود ضئيل.

• عدم القدرة على الاستلقاء على السرير بسبب ضيق النفس.

• خدر أو وخز أو ألم في يديك أو قدميك، خاصة ألم معصميك (متلازمة النفق الرسغي).

• الإسهال مع نزف دموي محتمل أو الإمساك.

• فقدان وزن غير مقصود بمعدل يزيد على 10 أرطال (4.5 كيلوجرام).

• تضخم اللسان إلى الحد الذي يبدو أحياناً متموجا عند حافته.

• تغيرات في الجلد، مثل زيادة السماكة أو سهولة حدوث الكدمات وبقع أرجوانية حول العينين.

• ضربات قلب غير منتظمة.