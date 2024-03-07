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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

جامعة سوهاج تنظم المؤتمر العلمي الأول عن "الداء النشواني القلبي"

صدى البلد

نظم قسم الباطنة والقلب بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، المؤتمر العلمي الأول عن "الداء النشواني القلبي".

 وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالمبنى التعليمي بمستشفي سوهاج الجامعي الجديد، بمدينة سوهاج الجديدة، بمشاركة أكثر من ٥٠ طبيب من أساتذة القلب بجامعات سوهاج وأسيوط والوادي الجديد.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة إن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية للجامعة للتهوض بمنظومة البحث العلمي بوجه عام، وإفادة الاطباء حديثي التخرج في التعرف علي المرض والطرق السليمة لتشخيصه وعلاجه.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية ، إن المؤتمر تناول عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمرض منها، ما هو الداء النشواني ومتي بدأ ظهوره، وكيفية تشخيصه بجميع الوسائل الحديثة وتحديد علاجه، ودراسة طبيعة المرض ونسبته في صعيد مصر.

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جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور شرف الدين الشاذلي رئيس المؤتمر، أن مرض الداء النشواني القلبي يعد من الامراض الجديدة التي بدأت في الانتشار  مؤخراً، ويصيب الإنسان بضعف في عضلة القلب وقصور في وظائف الكلى، لافتاً الي ان الهدف من تنظيم المؤتمر التوضيح للأطباء الجدد كيفية تشخيص المرض والتعرف علي طرق علاجه.

ومن الجدير بالذكر ان المؤتمر تم بالتعاون مع أقسام القلب بكليات الطب البشري بجامعتي اسيوط والوادي الجديد.

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