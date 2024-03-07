طالب ينهي حياته بـ«مبيد حشري» في سوهاج

انتهت حياة طالب في نهاية العقد الثاني من العُمر؛ إثر تناوله مبيدا حشريا بمنزل أسرته دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده مصرع طالب إثر تناوله مبيدا حشريا بمنزل عائلته دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبین مصرع المدعو “محمد. هـ”، 18 سنة، طالب، ويقيم دائرة المركز، وأفادت والدته المدعوة “أمل. م”، 44 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، بأنه أثناء تواجد نجلها المذكور بالمنزل تناول مادة سامة "مبيد حشري"، ما أدى لإصابته ووفاته، بسبب خلافات أسرية فيما بينهما، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.