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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة طالب بخرطوش على يدي ابن عمه في سوهاج

صدى البلد

أصيب طالب في بداية العقد الثاني من العُمر، برش خرطوش بالرقبة من الناحية اليُمنى، على يدي ابن عمه؛ بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بين 4 أشخاص، دائرة مركز شرطة سوهاج، آلت إليهم بالميراث.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده وجود مشاجرة وسقوط مصاب، دائرة المركز.

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بالانتقال والفحص، تبین أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول المدعو “محمد ح”، 55 سنة، مزارع، ونجل عمومته المصاب “أحمد. ع”، 13 سنة، طالب، وطرف ثانٍ شقيق الأول من الطرف الأول المدعو “فتحي. ح. م”، 75 سنة، مزارع، ونجله المدعو “محمود. ف”، 44 سنة، عامل، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية خرطوش، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بإطلاق عيار من السلاح المضبوط بحوزته أدى لإحداث إصابة الثاني من الطرف الأول بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بذات الناحية آلت إليهم بالميراث.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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