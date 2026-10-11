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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فاروق حسني يكرم المعماري ماهر إستينو.. وزيادة جوائز العمارة والنقد الفني 50%

مؤسسة فاروق حسني
مؤسسة فاروق حسني
جمال عاشور

اعتمد مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون ترشيح المعماري الكبير ماهر إستينو لنيل جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2027، تقديرًا لمسيرته المهنية والمعمارية الممتدة وإسهاماته البارزة في مجال العمارة والفنون.

وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الأمناء، الذي عُقد أمس السبت الموافق 10 أكتوبر 2026، بمقر المؤسسة في الزمالك، وشهد مناقشة خطة العمل والتوجهات المستهدفة خلال عام 2027، إلى جانب عدد من القرارات المتعلقة بقيمة الجوائز ودعم المبدعين الشباب.

وأكد الأديب محمد سلماوي، أمين عام الجائزة وعضو مجلس الأمناء، أن اختيار المعماري ماهر إستينو يأتي تقديرًا لمسيرته المهنية وما قدمه من إسهامات متميزة في مجال العمارة، فضلًا عن دوره في دعم الحركة المعمارية وإثرائها.

وأشار سلماوي إلى أن الجائزة تجسد تقدير المؤسسة للقامات المصرية التي قدمت إسهامات مؤثرة في الحياة الثقافية والمعمارية والفنية، بما يعكس أهمية تكريم التجارب الإبداعية المتميزة والاحتفاء بأصحابها.

وفي سياق متصل، قرر مجلس الأمناء زيادة قيمة جائزة الاستحقاق الكبرى إلى 300 ألف جنيه مصري، إلى جانب رفع قيمة جائزتي العمارة والنقد الفني التشكيلي بنسبة 50%.

وتأتي هذه القرارات انطلاقًا من إيمان المؤسسة بأهمية مجالي العمارة والنقد الفني ودورهما في المجتمع، فضلًا عن حرصها على تشجيع شباب المعماريين والباحثين والنقاد على مواصلة البحث والإبداع والتميز.

وناقش المجلس خطة عمل المؤسسة وتوجهاتها خلال عام 2027، والمجالات التي ستركز عليها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية توجيه الأنشطة نحو دعم الموهوبين والمبدعين من الشباب، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وإتاحة المزيد من الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في الحياة الثقافية والفنية.

كما أعرب مجلس الأمناء عن خالص شكره وتقديره لوزارة الثقافة لرعايتها أنشطة المؤسسة ودعمها الدائم لشباب المبدعين، ووجه الشكر إلى أعضاء لجان التحكيم على جهودهم وإسهاماتهم في تحقيق أهداف المؤسسة.

وشهد الاجتماع حضور الفنان فاروق حسني، والمهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، والدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، والأديب محمد سلماوي، وتامر عوف، مستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتورة مؤمنة كامل، والدكتورة علية عبد الهادي، رئيس قطاع الفنون والتربية الموسيقية بالمجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية الفنون بجامعة البترا سابقًا.

كما حضر الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون بجامعة بني سويف والمستشار القانوني للمؤسسة، والكاتب وائل السمري، والفنان إيهاب اللبان، نائب رئيس مدينة الثقافة والفنون، وإيناس لوقا، وأحمد الضبع.

وتُعنى مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بدعم الحركة الفنية والثقافية في مختلف مجالات الإبداع، انطلاقًا من إيمانها بدور الثقافة في تعزيز قيم الجمال والابتكار، وإتاحة المجال أمام المبدعين للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم، بما يسهم في إثراء الحياة الثقافية والفنية في المجتمع.

مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني فاروق حسني ماهر إستينو جائزة الاستحقاق الكبرى

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