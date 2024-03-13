نصائح هامة لمرضي الغسيل الكلوي لتجنب أي مضاعفات خطيرة

قالت هيئة الرعاية الصحية أن كلية الإنسان تعد أساس الحياة ولذا لابد من الحرص علي عدم اتباع عادات تضر بالكلي

وقالت هيئة الرعاية الصحية إن الالتزام بالأدوية الشهرية لمرضى الغسيل الكلوي من أهم العناصر في العلاج، حيث تشمل تعويضات فيتامينية، هرمونات، وأدوية لمواجهة ضغط الدم وتجلط الدم.



أوضحت هيئة الرعاية الصحية إن وصف هذه الأدوية يعتمد على تقدير الطبيب المعالج وحالة المريض والتحاليل الطبية والتداخلات مع الأدوية الأخرى التي يتناولها المريض.

وفي وقت سابق أكد الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة، أن مريض الغسيل الكلوي يحتاج 13 جلسة شهريا، مشيرا إلى أن بعض المراكز رفعت الأسعار، وكانت الوزارة تتصدى لذلك على الفور، وكان يتم وعنقل المريض، أو الإغلاق للمركز.