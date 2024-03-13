عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كل ما تريد معرفته عن تشخيص وعلاج أورام الكبد بالأشعة التداخلية

صدى البلد

قالت هيئة الرعاية الصحية إن الأشعة التداخلية للكبد تُعتبر واحدة من أهم الوسائل المستخدمة لتشخيص وعلاج عديد من أورام الكبد الأولية والثانوية، ويمكن استخدام الأشعة التداخلية للكبد لعدة أغراض منها:

- تشخيص السرطان عن طريق أخذ خزعة موجهة بتقنيات التصوير.

- كعلاج أولي لتدمير الأورام.

- منع النزيف في أثناء الجراحة. 

- تخفيف الألم الناجم عن السرطان أو علاجه.

- تصريف تجمع السوائل. 

- توصيل الجسيمات المشعة القاتلة للسرطان أو العلاج الكيميائي أو الحرارة مباشرةً إلى الأورام.

وتنطوي الأشعة التداخلية للكبد على مخاطر أقل مقارنةً بالجراحات التقليدية، ويمكن إجراؤها غالبًا بالتخدير الواعي دون الحاجة للتخدير العام.

جدير بالذكر أن  مركز أورام أسوان بدأ التشغيل التجريبي والتدريب العملي على جهاز الميكروويف، وهو الأول من نوعه بمحافظة أسوان لعلاج أورام الكبد، عقب استلام المركز للجهاز  مباشرة.

وقال الدكتور محمد شوقي مدير مركز أورام أسوان، إن هذه التقنية تعد من أحدث تقنيات العلاج لأورام الكبد بمصر والعالم، وجرى استحداثها بمركز أورام أسوان لعلاج مرضى أورام الكبد بمحافظة أسوان ومرضى جنوب الصعيد.

وأضاف أن هذه التقنية تضاف لسجل الخدمات المتميزة التي يقدمها المركز لأهالي محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

عقوبة تنتظر أكرم توفيق بعد فعله المُسيئ في مباراة البنك الأهلي

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

يتجه نحو 48 رسميًا الآن|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار بعد التراجع

مفاجأة | تعليق مثير من خالد الغندور عقب خسارة الأهلي

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

الدرديري يكشف عن سبب مثير لهزيمة الزمالك أمام الجونة

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

ترشيحاتنا

ورقي بنظام الاختيار المتعدد.. مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

قضايا بـ37 مليون جنيه.. ضربات متتالية لتجار الدولار في السوق السوداء| تفاصيل

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية

دعاء النبي عند الإفطار.. 13 كلمة حرص عليها وقت أذان المغرب

للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف على حقوق الموظفين حال العجز أو الوفاة

كل ما تريد معرفته عن تشخيص وعلاج أورام الكبد بالأشعة التداخلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكل كلاب وقطط ولحوم بشر.. بعد ظهورها في مسلسل الحشاشين تعرف على الشدة المستنصرية

تنبيه للصائمين| ماذا يحدث بطقس أول أسبوع برمضان.. وحقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر

عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

رامز جلال يثير الجدل بملابسه في برنامجه الجديد.. سعرها تخطى النصف مليون

فيديو

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ