كل ما تريد معرفته عن تشخيص وعلاج أورام الكبد بالأشعة التداخلية

قالت هيئة الرعاية الصحية إن الأشعة التداخلية للكبد تُعتبر واحدة من أهم الوسائل المستخدمة لتشخيص وعلاج عديد من أورام الكبد الأولية والثانوية، ويمكن استخدام الأشعة التداخلية للكبد لعدة أغراض منها:

- تشخيص السرطان عن طريق أخذ خزعة موجهة بتقنيات التصوير.

- كعلاج أولي لتدمير الأورام.

- منع النزيف في أثناء الجراحة.

- تخفيف الألم الناجم عن السرطان أو علاجه.

- تصريف تجمع السوائل.

- توصيل الجسيمات المشعة القاتلة للسرطان أو العلاج الكيميائي أو الحرارة مباشرةً إلى الأورام.

وتنطوي الأشعة التداخلية للكبد على مخاطر أقل مقارنةً بالجراحات التقليدية، ويمكن إجراؤها غالبًا بالتخدير الواعي دون الحاجة للتخدير العام.

جدير بالذكر أن مركز أورام أسوان بدأ التشغيل التجريبي والتدريب العملي على جهاز الميكروويف، وهو الأول من نوعه بمحافظة أسوان لعلاج أورام الكبد، عقب استلام المركز للجهاز مباشرة.

وقال الدكتور محمد شوقي مدير مركز أورام أسوان، إن هذه التقنية تعد من أحدث تقنيات العلاج لأورام الكبد بمصر والعالم، وجرى استحداثها بمركز أورام أسوان لعلاج مرضى أورام الكبد بمحافظة أسوان ومرضى جنوب الصعيد.

وأضاف أن هذه التقنية تضاف لسجل الخدمات المتميزة التي يقدمها المركز لأهالي محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.