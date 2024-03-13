عايزة أفرح صحابي.. حكاية أول قبطية تعمل بمهنة المسحراتي|شاهد

قالت كاتي ظريف، قبطية تعمل بمهنة المسحراتي، إن هذه السنة تعتبر الثالثة لها في هذه المهنة وهي تقوم بها من أجل نشر الفرحة في قلوب أصدقائها بطريقتها الخاصة.

لنشر الفرحة

وأضافت كاتي ظريف عبر “زووم” ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامية رشا مجدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أنها في السنة الأولى لها قامت باستلاف العباءة والطبلة من أحد أصدقائها وأخذت تسير في شوارع مدينة دهب وتقوم بالنداء على أصدقائها بأسمائهم.

وأكدت أن هذه الفكرة لقت استحسانًا كبيرًا من أصدقائها،كما أنها بطرح فكرة إقامة سحور، ودعمها في ذلك رئيسها في العمل للقيام بهذه الفكرة.