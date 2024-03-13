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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: تطوير منظومة العمل بمشروع رأس المال والإنتاج بالمدارس الفنية

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم الإجراءات والخطوات التي تنفذها المدارس بنطاق المحافظة، لتطوير الأداء ومنظومة العمل بمشروع رأس المال والإنتاج ، الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن خطة الدولة لتطوير التعليم الفني والسعي إلى زيادة مخرجاته والارتقاء بجودة ومنظومة التعليم الفني وربطه بسوق العمل بما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030.

 

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 وأوضح هاني عنتر وكيل الوزارة أن الاجتماع الذي عقده، في حضور د.هاني رجائي وكيل المديرية والمهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني ومديري الشؤون المالية والإدارية والشؤون القانونية والحوكمة والمراجعة الداخلية وإدارات التعليم الصناعي والزراعي والتجاري، ناقش المعوقات التي تواجه مشروع رأس المال، واستمع للمقترحات الخاصة بتطوير وتحديث المنتجات الزراعية والصناعية وتوفير بعض المتطلبات والدعم لورش ومعامل ومزارع المدارس الفنية في إطار القرارات الوزارية المنظمة.

وأكد وكيل الوزارة عل تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم بأهمية منظومة التعليم الفني ودورها في توفير فرص العمل والتخفيف من مشكلات البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير القوى العاملة الماهرة والمدربة التي تحقق الخطط والسياسات للدولة المصرية ، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لربط خريجي التعليم الفني بسوق العمل والاستفادة من مشروع رأس المال بتدريب الطلاب فعليا مما يسهم في تزويد سوق العمل بخريجين ذوي كفاءة عالية.

واشار إلى أهمية المشروع الذي يتم من خلاله تدريب طلاب المدارس الفنية على عمل مشروعات صغيرة وتعظيم الموارد الذاتية للمدرسة،بما يسهم في تأهيل الطلاب وتدريبهم والاستفادة من الطاقات والإمكانات المتواجدة في المدارس الفنية من ورش ومعدات ومزارع ومعامل والتوسع في تنوع وزيادة منتجات مشروع رأس المال بما يعود بالنفع على المدرسة والطلاب من جميع النواحي.

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