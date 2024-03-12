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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع جهود إدارات مديرية الزراعة المنفذة خلال أسبوع

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.    


جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة ، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "خلال الفترة من 1 حتى 8 مارس الجاري، والذي تضمن الإشارة إلى حصر المساحات التي تم إزالتها استعدادًا لبدء زراعة محصول القطن، حيث تم إزالة 3455فدان وحرث 1800فدان منها، فيما تبلغ المساحة الإجمالية المستهدف زراعتها 12ألف فدان بجميع مراكز المحافظة، كما تم تنظيم أول ندوة تدريبية لأخصائي ومهندسي القطن بالمديرية على الممارسات الحديثة في زراعة القطن لتحقيق المستهدف.

بينما قامت المديرية بتسجيل وتشكيل روابط المنتفعين على المساقي المنفذة ضمن مشروع تحديث الري الحقلي، في حين تم تنفيذ عدة لقاءات توعوية بالمزارعين لمحصول القمح بقرى إنفسط بالواسطى،  إهناسيا الخضراء وبياض العرب ببني سويف، كما تم المرور على مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن ومناحل العسل لمتابعة سير العمل بها ومراجعة تراخيص مزاولة النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتنفيذ 7زيارات ميدانية لمساحات المحاصيل السكرية بقرى (قاي، سدمنت الجبل، دنديل، هندفا، نعيم، مصنع الفيوم بقصر الباسل)  بينما قام قطاع مكافحة الآفات بالمرور على بعض الزراعات بمركزي ناصر والواسطى، لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة.

وتضمن التقرير أيضًا جهود  إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 49 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال الفترة المذكورة،  بإجمالي مساحة فدان و21 قيراط بقرى المحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، فضلًا عن  المشاركة مع الجهات التنفيذية في موجة الإزالات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 148 ألف مزارع.

 

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كما تمت الإشارة إلى حصر حركة توزيع الأسمدة من بداية الموسم والتي بلغت 30 ألف و540 جوالًا شملت (20ألف 721 يوريا، 9 آلاف 819 نترات)، في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول.

هذا بالإضافة إلى عقد عدد من الندوات واللقاءات والمبادرات والتي منها: ندوة إرشادية بالمركز الإرشادي بقرية قاي مركز إهناسيا ضمن مبادرة "بنت الريف"، تنفيذ يوم حقلي بقرية دنديل، فيما تضمن التقرير استعراض جهود وأنشطة الإدارات الزراعية وأقسامها بجميع مراكز ومدن المحافظة.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببنى سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

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