افتتاح وحدة الرنين المغناطيسي بمستشفى بني سويف التخصصي بعد تطوير الجهاز

أعلن الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام مستشفي بنى سويف التخصصي، اليوم افتتاح وحدة الرنين المغناطيسي بالمستشفى بعد إنتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الجهاز مما يساهم فى تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى من أبناء محافظة بني سويف على مدار الساعة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية.

وأشار الدكتور أحمد صادق إلى أن الوحدة تُعتبر إضافة حقيقية في مجال الأشعة التشخيصية بواسطة أجهزة الرنين المغناطيسي بعد انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة الجهاز.



وأوضح أن الجهاز يُتيح إجراء العديد من الفحوصات الدقيقة، مثل الفحص بالرنين المغناطيسي لوظائف المخ، والتحليل الطيفي للتفرقة بين أنواع الأورام المختلفة في كافة أجهزة جسم الإنسان، بالإضافة إلى الفحص المبكر للأورام وجلطات المخ.