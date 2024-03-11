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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الميراث.. القبض على المتهم بإنهاء حياة شقيقته في بني مزار بالمنيا

القبض على متهم ببني
القبض على متهم ببني مزار

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على المتهم بإنهاء حياة شقيقته بإحدى قري مركز بني مزار شمال المحافظة بسبب خلافات الميراث.

 

تلقت الأجهزة  الأمنية بالمنيا  إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بقيام عامل بق.تل شقيقته طعنا، بسبب خلافات الميراث بإحدى قرى مركز بني مزار.

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين قيام "ع . أ. م"33 سنة مقيم بإحدى قرى مركز بني مزار، بطعن شقيقته ربة منزل، ما تسبب في وفاتها في الحال، بسبب خلافات الميراث.

تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما كلف المحامي العام لنيابات شمال المنيا، الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات عن الواقعة بعد تم القبض على الجاني. 

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