الصين ترد على إعلان البنتاجون تزويد تايوان بطائرات بدون طيار متقدمة

قال ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن مبيعات الولايات المتحدة للأسلحة إلى تايوان تحول الجزيرة إلى برميل بارود، مما يعرض مواطني الجزيرة للخطر الشديد.

وأوضح بينجيو في تصريحات لوكالة تاس الروسية، أن بيع الولايات المتحدة الأسلحة لـ تايوان يعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ الصين الواحدة، فضلاً عن البيانات الثلاثة المشتركة بين الولايات المتحدة والصين، وخاصة البيان الصادر في 17 أغسطس 1982، لافتا إلى أن الصين ترفض بشدة مثل هذه الخطوات.

وأضاف أن بيع الولايات المتحدة الأسلحة لـ تايوان يجعلها برميل بارود، مما يعرض الشعب التايواني للخطر، ويوجه إشارة خاطئة إلى مؤيدي "تايوان المستقلة".

وذكر أن شركة الطيران والدفاع الأمريكية General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI)، وقعت عقدًا بقيمة 250 مليون دولار لإنتاج 4 طائرات بدون طيار من طراز MQ-9B SkyGuardian لـ تايوان، وهذا النوع من الطائرات مخصص للاستطلاع البحري.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن: "إننا ندعو الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الالتزام بمبدأ الصين الواحدة، فضلاً عن بياناتنا المشتركة الثلاثة، ونحث الولايات المتحدة على وقف بيع الأسلحة إلى تايوان، وإنهاء الاتصالات العسكرية من أجل منع التصعيد في الجزيرة".

ووفقا لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بالإضافة إلى 4 طائرات، سيتم تزويد تايوان بمحطتي تحكم أرضيتين وقطع غيار ومعدات ذات صلة.

ومن المتوقع أن يكتمل التسليم بحلول 11 أغسطس 2027، ويمكن لهذه الطائرات بدون طيار القيام بمهام قتالية وحمل حمولات أسلحة مختلفة.