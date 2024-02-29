بـ19 طائرة و7 سفن حربية.. الصين ترسل رسائل تهديد إلى تايوان |تفاصيل

قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن تايوان أبلغت عن اقتراب 19 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و7 سفن حربية من المنطقة المتاخمة للجزيرة.

وبحسب وزارة الدفاع التايوانية في بيان لها، عبرت 12 طائرة ما يسمى بمنطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، والتي تعتبرها تايوان الحدود الوهمية مع البر الرئيسي لـ الصين، ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة في الشمال والجنوب الغربي والشرق.

وقال البيان، إن الجيش التايواني رد بنشر طائرات وسفن وأنظمة صواريخ أرضية مضادة للطائرات لمراقبة الأهداف.

وفي 20 فبراير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، إن تايوان أبلغت عن اقتراب 24 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و8 سفن حربية صينية من المنطقة المتاخمة للجزيرة.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع التايوانية، عبرت 11 طائرة ما يسمى بالخط المتوسط لمضيق تايوان أو دخلت ما يسمى بمنطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، والتي تعتبرها تايوان حدودا وهمية مع البر الرئيسي للصين.

وقال الجيش التايواني في بيانه، إن القوات المسلحة التايوانية قامت بمراقبة الوضع واستخدمت القوات المناسبة للرد.