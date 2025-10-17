مدير الكلية الفنية العسكرية:بدأنا بـ3 أقسام ووصلنا الآن لـ38 قسما علميا.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة مميزة، من برنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد” من داخل الكلية الفنية العسكرية، مستعرضا أقسام الكلية وطرق الدراسة فيها.

وقال اللواء أشرف ضياء الدين، مدير الكلية الفنية العسكرية، إن الطلاب يجب أن يكونوا على ثقة بأنفسهم لأنهم بذلوا الكثير من الجهد لكونهم ضباط عاملين بالقوات المسلحة والقدرة على تنفيذ أي مهمة.

وأشار إلى أن الكلية الفنية العسكرية دائما سباقة في تطوير المناهج الخاصة بها لتواكب التطورات المتلاحقة في جميع التخصصات الهندسية، فلدينا 38 قسم علمي الآن في الكلية.

وأوضح أن الكلية ابتدت بثلاثة أقسام فقط حتى وصلت إلى 38 قسما علميا، وأول قسم حاسب آلي في مصر كان داخل الكلية الفنية العسكرية عام 1968م.

وأضاف أن العلم متلاحق ويجب على الطلاب أن يكونوا دائما في تطور مستمر، منوها أن لدينا خطة سنوية لكل طالب وكل تخصص نراعي فيها كل العوامل التي تساعد في تطور شخصية الطالب وتحمله لضغوط الحياة العسكرية ولا نترك أي ثغرة تؤثر في المنتج المتكامل لنا.

وتابع: نلقى كل الدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة ولولا هذا الدعم لما وصلنا إلى هذا المستوى من التميز.