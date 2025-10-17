في حالة عدم التخصيص.. كيفية تقديم تظلم للحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم؟

تواصل وزارة الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم سواء عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وذلك لمدة 3 أشهر كاملة تنتهي في منتصف يناير 2026.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لإتاحة السكن البديل للمستأجرين القدامى بعد التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، بما يضمن العدالة في توزيع الوحدات وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد السكنية المتاحة.



خطوات تقديم تظلم للحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم إمكانية تقديم تظلم رسمي إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.

وتتم خطوات تقديم التظلم على النحو التالي:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط الرسمي digital.gov.eg .

تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي المسجل مسبقًا على المنصة.

اختيار خدمة "تقديم تظلم على طلب وحدة بديلة للإيجار القديم".

يجب أن يتم تقديم التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار المتقدم بقرار الرفض.

يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بفحص طلب التظلم من خلال لجنة مختصة تضم ممثلين من الصندوق ووزارة الإسكان.

يتم الرد على نتيجة التظلم خلال شهر واحد من تاريخ التقديم رسميًا عبر المنصة.

وتوضح وزارة الإسكان أن نظام التظلمات الإلكتروني مصمم لضمان الشفافية الكاملة وإعطاء كل متقدم فرصة لإعادة النظر في ملفه، شريطة أن يقدم ما يثبت أحقيته في الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم وفق الضوابط المحددة.

شروط الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم

وضعت وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الشروط الدقيقة التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم لضمان العدالة في التوزيع وعدم إساءة استخدام المنظومة، وتشمل الشروط ما يلي:

أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا أصليًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو من امتد إليه عقد الإيجار القديم وفق أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

أن يكون مقدم الطلب مقيمًا فعليًا في الوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لمدة تتجاوز سنة قبل تاريخ التقديم.

ألا يمتلك مقدم الطلب أو زوجه أي وحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض داخل جمهورية مصر العربية وقت تقديم الطلب.

يجب أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها في نفس المحافظة التي تقع فيها الوحدة الأصلية المطلوب إخلاؤها وبنفس الاستخدام سواء كان سكنيًا أو غير سكني.

آلية فحص التظلمات والرد عليها

أكدت وزارة الإسكان أن لجنة مختصة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي تتولى فحص جميع التظلمات المقدمة، وتتحقق من المستندات المرفقة والبيانات الواردة في طلب المتقدم.



وتتم مراجعة الطلب إلكترونيًا بالتنسيق مع قواعد بيانات الجهات الحكومية المختصة مثل مصلحة الشهر العقاري، هيئة الكهرباء، وهيئة البريد المصري، للتأكد من صحة الإقامة وملكية العقارات والدخل الشهري.



وفي حال ثبوت أحقية المواطن في الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم، يتم إدراج طلبه ضمن قوائم المستحقين في المرحلة التالية للتخصيص، مع إخطار المتقدم رسميًا عبر رسالة نصية أو إشعار على حسابه بالمنصة الرقمية.

أهمية المنصة الرقمية في تسهيل خدمات الإسكان

أشارت الوزارة إلى أن منصة مصر الرقمية أسهمت في تسريع إجراءات التسجيل والتظلمات الخاصة بـ الوحدات البديلة للإيجار القديم، حيث تم تصميمها لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب أو تقديم مستندات ورقية.

وتُعد هذه المنصة خطوة مهمة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي في الخدمات السكنية والاجتماعية، إذ تتيح للمواطن متابعة طلبه خطوة بخطوة ومعرفة حالته فور تحديثها على النظام الإلكتروني.

مدة التقديم والمتابعة

تم فتح باب التقديم للوحدات البديلة منذ أكتوبر الجاري، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى منتصف يناير 2026، على أن يتم فرز الطلبات تباعًا وفق أسبقية التسجيل واستيفاء الشروط المطلوبة.



كما يمكن للمواطنين الذين لم يتم تخصيص وحدة لهم في المرحلة الأولى متابعة موقفهم عبر حساباتهم على المنصة، أو تقديم تظلم خلال المدة المقررة ليتم إعادة دراسة حالتهم وفق معايير الاستحقاق.

شددت وزارة الإسكان على ضرورة إدخال بيانات صحيحة ودقيقة عند تقديم طلب التظلم أو التسجيل في برنامج الوحدة البديلة للإيجار القديم، مؤكدة أن أي بيانات مغلوطة أو مستندات غير صحيحة ستؤدي إلى استبعاد المتقدم نهائيًا من البرنامج واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

يأتي مشروع الوحدات البديلة للإيجار القديم في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن آمن ومناسب لجميع المواطنين، خاصة المستأجرين الذين شملهم قانون الإيجارات القديمة، بما يضمن عدم تشريد أي أسرة ويعزز من الاستقرار السكني في مختلف المحافظات.