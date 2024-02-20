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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

24 طائرة و8 سفن حربية.. الصين تكشر عن أنيابها لـ تايوان |تفاصيل

الجيش الصيني
الجيش الصيني

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الثلاثاء، إن تايوان أبلغت عن اقتراب 24 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و8 سفن حربية صينية من المنطقة المتاخمة للجزيرة.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع التايوانية، عبرت 11 طائرة ما يسمى بالخط المتوسط لمضيق تايوان أو دخلت ما يسمى بمنطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، والتي تعتبرها تايوان حدودا وهمية مع البر الرئيسي للصين. 

وقال الجيش التايواني في بيانه، إن القوات المسلحة التايوانية قامت بمراقبة الوضع واستخدمت القوات المناسبة للرد.

وتم إعلان منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي التايوانية من جانب واحد من قبل تايوان وتغطي مساحة قدرها 492 ألف كيلومتر مربع، وهو ما يتجاوز المجال الجوي للجزيرة بكثير. 

كما يغطي المياه المحيطة ومضيق تايوان وجزءًا من المجال الجوي فوق مقاطعات فوجيان وجيانجشي وتشجيانج بالبر الرئيسي الصيني.

وتعبر طائرات جيش التحرير الشعبي الصيني وسفن جيش التحرير الشعبي الخط المتوسط وتدخل منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة بشكل متكرر أكثر منذ أوائل أغسطس 2022، عندما زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي، تايبيه. 

وتعتبر الصين مثل هذه الزيارات بمثابة استفزازات وتدخل في شؤون الصين الداخلية ودعم للانفصاليين التايوانيين.

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