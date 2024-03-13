بتكلفة 18 مليون جنيه.. محافظ كفرالشيخ يفتتح مسجد الرحمة بشنو |صور

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، مسجد الرحمة بقرية شنو، التابعة لمركز كفرالشيخ، على مساحة 2000 متر مربع، بتكلفة 18 مليون جنيه، بالمشاركة المجتمعية، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله.

جاء ذلك بحضور اللواء السعيد عمارة، والنائب سيد شمس الدين، والنائب ياسر منير، والنائب عبدالحميد الدمرداش، والنائب علي أحمد علي، أعضاء مجلس النواب، والنائب أشرف عبدالونيس، والنائب عبدالسميع يوسف، عضوي مجلس الشيوخ والنائب يحيي عيسوى، عضو مجلس النواب.



كما حضر الافتتاح أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة والشيخ على حمدون مدير إدارة غرب كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ كفرالشيخ، مكتبة المسجد، وملحقاته المختلفة، مشيداً بعمارة وبنيان وتجهيزات المسجد الذي يخدم قطاع كبير من أهالي شنو، مقدماً الشكر لأهالي القرية وجميع المشاركين في بناء هذا المسجد.

وفي بداية كلمته، هنأ محافظ كفر الشيخ، أهالي قرية شنو بشهر رمضان المبارك والذي تزامن مع افتتاح مسجد الرحمة بشنو، قائلاً : إن المساجد هى بيوت الله تعالى، وهي منارة للعلم والمعرفة، ودورها لا يقتصر على الصلاة فقط، بل تمتد إلى نشر الوعى الدينى والثقافى وتعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أهمية تكاتف جميع الجهود لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع القطاعات في محافظة كفر الشيخ.

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