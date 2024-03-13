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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هدية من الأوقاف.. توزيع طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

لحوم صكوك الأضاحي
لحوم صكوك الأضاحي

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عن توزيع طن لحوم صكوك الإطعام هدية من وزارة الأوقاف، للأسر الأولى بالرعاية في 4 مراكز بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
 

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أوضح محافظ كفر الشيخ، أن التوزيع شمل 4 مراكز هي "كفر الشيخ، قلين، سيدي سالم، الرياض"، وسلمت مديرية الأوقاف اللحوم إلى مديرية التضامن الاجتماعي ليتم توزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية من خلال الجمعيات الخيرية تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي للأسر المستهدفة بمناسبة شهر رمضان الكريم.
 

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على مساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكداً على استمرار تقديم الدعم والمساندة لهم من خلال مختلف الجهات التنفيذية والمجتمعية.
 

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، والشيخ ماهر محمود، رئيس قسم شئون القرآن بمديرية أوقاف كفر الشيخ، ومحمد عبد الحميد، مدير عام الحماية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي.

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