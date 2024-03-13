تحرير 22 محضراً متنوعاً خلال حملات تموينية في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الحملات التموينية المكثفة على مستوى المحافظة، وذلك للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وضبط الأسواق، ومكافحة الغش التجارى.

وأسفرت الحملات عن تحرير 22 محضراً متنوعاً بمراكز دسوق وبلطيم وقلين، وضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وبعضها مجهولة المصدر.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الحملة التموينية ببلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والتى أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة، ما بين عدم إعلان وشهادة صحية وعدم نظافة.

كما تابع جهود الحملة التموينية بدسوق، برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والتى أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة، ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة ومزاولة نشاط بدون ترخيص.

وباشر الحملة التموينية بقلين، برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، والتى أسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة، ما بين نقص وزن وعدم إعلان ونظافة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة للتحقيقات.