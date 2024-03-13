عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 22 محضراً متنوعاً خلال حملات تموينية في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الحملات التموينية المكثفة على مستوى المحافظة، وذلك للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وضبط الأسواق، ومكافحة الغش التجارى.

رفع كفاءة الشوارع الداخلية وتمهيدها استعداداً لاستقبال موسم الصيف في كفر الشيخ

«قومي المرأة» يجهز 500 وجبة ضمن مبادرة «مطبخ المصرية» بكفر الشيخ |صور

وأسفرت الحملات عن تحرير 22 محضراً متنوعاً بمراكز دسوق وبلطيم وقلين، وضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وبعضها مجهولة المصدر.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الحملة التموينية ببلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والتى أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة، ما بين عدم إعلان وشهادة صحية وعدم نظافة.

كما تابع جهود الحملة التموينية بدسوق، برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والتى أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة، ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة ومزاولة نشاط بدون ترخيص.

وباشر الحملة التموينية بقلين، برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، والتى أسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة، ما بين نقص وزن وعدم إعلان ونظافة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة للتحقيقات.

أسعار مخفضة السلع الغذائية الغش التجاري حملات تموينيه جمال نور الدين جهود الحملات توافر السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

يتجه نحو 48 رسميًا الآن|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار بعد التراجع

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

الخارجية تتابع حادث مقـ.تل ثلاثة رهبان مصريين بدير تابع للكنيسة القبطية بجنوب أفريقيا

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

الدرديري يكشف عن سبب مثير لهزيمة الزمالك أمام الجونة

موضوعات متعلقة

رفع كفاءة الشوارع الداخلية وتمهيدها استعداداً لاستقبال موسم الصيف في كفر الشيخ

رسالة دكتوراة بجامعة كفر الشيخ تناقش أحدث طرق جراحات السمنة المفرطة |صور

«قومي المرأة» يجهز 500 وجبة ضمن مبادرة «مطبخ المصرية» بكفر الشيخ |صور

«تعليم كفر الشيخ» تحصد 14 مركزا وجائزة في معرض العلوم والهندسة

بعد واقعة اللاعب أحمد رفعت.. طبيب قلب بكفر الشيخ يوجه رسالة مهمة

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان معرض «أهلًا رمضان» بمدينة بيلا.. صور

محافظ كفر الشيخ يفتتح قسم الغسيل الكلوى بمستشفى بيلا المركزى.. صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال ترميم مسجد أبو غنام الأثرى ببيلا.. صور

ترشيحاتنا

خلال رمضان.. جدد رخصة سيارتك من المنزل| تفاصيل

رغم الصعود الكاسح.. تشافي هيرنانديز يعلن موعد رحيله عن تدريب برشلونة

شاهد| سرايا القدس تقصف تجمعات جنود الاحتلال في جنوب غزة

من القسام.. حماس تبارك عملية الطعن عند حاجز النفق في بيت لحم

الجنيه في الطالع| الدولار يهبط مرتين خلال دقائق بالبنوك.. وهذا ثمنه الآن

بعد حديث بوتين عن حرب نووية..فنلندا تحذر: روسيا تستعد لصراع طويل مع الغرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكل كلاب وقطط ولحوم بشر.. بعد ظهورها في مسلسل الحشاشين تعرف على الشدة المستنصرية

تنبيه للصائمين| ماذا يحدث بطقس أول أسبوع برمضان.. وحقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر

عرض خرافي لايُصدق| بشيك على بياض محمد صلاح يقترب من دوري روشن.. وهذا النادي يزاحم بقوة

رامز جلال يثير الجدل بملابسه في برنامجه الجديد.. سعرها تخطى النصف مليون

فيديو

ثبات غزة ألهمه.. إسلام الكاتب الأمريكي شون كينج وزوجته أول يوم رمضان

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ