ترامب : أميل للذهاب إلى باكستان لإجراء محادثات جديدة بشأن إيران
حصار بحري غير مسبوق .. 15 سفينة أمريكية تضيق الخناق على إيران
تحت مشيئة الله.. خالد الجندي: الانتـ.ـحار ذنب عظيم لكن لا يُحكم على مرتكبه بالكفر
إعلانات مضللة .. بيان تحذيري من العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
وزير الخارجية الأمريكي يستقبل السفيرين اللبناني والإسرائيلي في أول محادثات مباشرة منذ عقود
كيميتش يشعل حماس الجماهير .. بايرن ميونخ يستنفر أنصاره قبل موقعة ريال مدريد
شركة فرنسية عملاقة تعتزم الاستثمار باستكشاف الغاز غرب البحر المتوسط
الأرصاد تحذر من موجة حارة وتذبذب في درجات الحرارة غدا
تحت الـ 52.50 .. انخفاض أسعار صرف الدولار مساء اليوم
إيطاليا تعتزم الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية بمصر
الأنبياء أكثر ابتلاء.. خالد الجندي: الزمن يمتحنك قبل أن يعلمك
القيادة المركزية الأمريكية: 12 سفينة و10 آلاف بحار يشاركون في حصار مواني إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نتنياهو الفاشل.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلق على قرار الحكومة الإيطالية

انتقد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، قرار الحكومة الإيطالية بتعليق اتفاق التعاون الدفاعي مع تل أبيب، واصفًا الخطوة بأنها “فشل محرج جديد” لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية في حكومته، في إشارة إلى تراجع العلاقات الدبلوماسية مع بعض الحلفاء الأوروبيين.

وجاءت تصريحات لابيد، تعليقًا على إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن حكومتها قررت تعليق التجديد التلقائي لاتفاق التعاون الدفاعي مع إسرائيل، في ظل التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، وهو القرار الذي أثار ردود فعل سياسية واسعة داخل إسرائيل وخارجها.

وقال لابيد، إن هذه الخطوة لا يمكن التعامل معها كحادث عابر، بل تعكس، بحسب تعبيره، إخفاق الحكومة الإسرائيلية في إدارة علاقاتها الخارجية حتى مع الدول التي تُعتبر تقليديًا ضمن دائرة الحلفاء المقربين.

وأضاف أن ميلوني ليست من التيارات اليسارية في أوروبا، بل تنتمي إلى اليمين المحافظ، ما يجعل القرار أكثر دلالة على تراجع القدرة الإسرائيلية على الحفاظ على دعم سياسي ثابت في الغرب.

وأوضح زعيم المعارضة أن ما وصفه بـ“تآكل مكانة إسرائيل الدبلوماسية” يعود إلى سياسات الحكومة الحالية، معتبرًا أن تل أبيب لم تعد قادرة على تعزيز مصالحها حتى مع شركاء يفترض أنهم داعمون لها بشكل طبيعي. وأضاف أن هذا الوضع يعكس، من وجهة نظره، سوء إدارة الملف الخارجي وتراجع الأداء السياسي للحكومة.

وفي لهجة انتخابية لافتة، أشار لابيد إلى أن المعارضة ستعمل على تغيير هذا الواقع، قائلاً: إن “إسرائيل ستعود لتكون دولة تحظى بالاحترام والحب على الساحة الدولية” في حال عودة تيار سياسي جديد إلى الحكم، في إشارة إلى طموحاته السياسية المستقبلية.

وأعلنت الحكومة الإيطالية ، تعليق العمل باتفاق التعاون الدفاعي الذي يحدد أطر التعاون في مجالات التبادل العسكري والبحث العلمي، وهو اتفاق كان يجدد تلقائيًا كل خمس سنوات منذ توقيعه في عام 2003، ما اعتبر خطوة رمزية ذات دلالات سياسية تتجاوز البعد الفني للاتفاق.

ويرى مراقبون أن هذا التطور يعكس تصاعد التوترات السياسية في العلاقة بين إسرائيل وبعض العواصم الأوروبية، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية في المنطقة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على مستوى التعاون العسكري والدبلوماسي.

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

أرشيفية

مسؤول إيراني: سنغرق أي مدمرة تحاول فرض حصار في مضيق هرمز

التضامن الاجتماعى

أبواب مفتوحة.. مسلسل إذاعي يتناول برامج وزارة التضامن الاجتماعي قريباً

التضامن الاجتماعى

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بصرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حريق الزاوية الحمراء

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يتفقد أعمال الحرم الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية بمدينة الشروق

بالصور

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

أول تعليق من شركة BYD على الحريق الضخم داخل مصنعها

حريق BYD
حريق BYD
حريق BYD

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!

فيديو

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

محمد عسكر

د . محمد عسكر يكتب : السوشيال ميديا وصناعة سرديات قتل النفس

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: هل هناك مبرر للانتحار؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

المزيد