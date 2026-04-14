الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

من أروقة الأمم المتحدة إلى مؤسسة الرئاسة.. من هو السفير رمزي عز الدين مستشار الرئيس السيسي للشئون السياسية؟

رمزى عز الدين رمزى مستشارًا لرئيس الجمهورية
رمزى عز الدين رمزى مستشارًا لرئيس الجمهورية
تقرير أخبار البلد

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 166 لسنة 2026 بتعيين رمزى عز الدين رمزى - مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون السياسية - لمدة عام اعتبارًا من 6-4-2026.

تخرج رمزي من كلية ڤيكتوريا بالقاهرة وحصل على البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ودكتوراه في الاقتصاد الدولي من جامعة سري في المملكة المتحدة.

تمتد مسيرة السفير رمزي عز الدين رمزي الدبلوماسية لأكثر من 43 عامًا، خدم خلالها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والسلك الدبلوماسي المصري. 

تتضمن مجالات خبرته الرئيسية حل النزاعات والوساطة والأمن الدولي ونزع السلاح وعدم الانتشار. وكانت آخر مهامه منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب المبعوث الخاص لسوريا في الفترة من سبتمبر 2014 حتى مارس 2019.

قبل ذلك، عمل السفير رمزي في وزارة الخارجية المصرية 38 عامًا بلغت ذروتها في منصب وكيل أول للوزارة عام 2012. كما شغل منصب مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية الدولية (2007-2008)؛ نائب مساعد الوزير لشؤون نزع السلاح والأمن الدولي (2000-2003)؛ ومدير شؤون الأمم المتحدة (1990-1993).

كان رمزي سفيراً لمصر لدى ألمانيا (2008-2012)، النمسا ( 2003-2007) والبرازيل (1997-2000) وسفير غير مقيم لدى سلوڤنيا ( 2003- 2007)، گويانا (1997-2000) وسورينام (1998-2000). كما كان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة من 2003 حتى 2005 ولدى منظمات دولية أخرى في ڤيينا حيث شغل أيضًا منصب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية (2003-2007). 

وكان أيضًا نائب رئيس بعثة السفارة المصرية في واشنطن دي سي (1993-1997)، والمستشار السياسي في موسكو (1986-1990)، والسكرتير الثاني في البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك (1978-1982). كما شغل منصب مسؤول الشؤون السياسية في إدارة شؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة بنيويورك (1982-1983).

كما شغل السفير رمزي منصب رئيس البعثة الدائمة لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في ڤيينا (2013-2014).

عمل رئيسًا أو عضوًا للوفود المصرية في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية مثل المؤتمرات العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والأونكتاد، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروپا، وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمرات القمة والاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. الاتحاد الأفريقي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة أوپك.

عمل رمزي في مجلس إدارة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة (2007-2008). وقد ساهم بمقالات افتتاحية في جريدة الشرق الأوسط، والصحف المصرية الرائدة (المصري اليوم والشروق)، والأهرام ويكلي، وكذلك صحيفة فايننشال تايمز. كما نُشرت مقالاته في مجلة كايرو رڤيو أوف گلوبال أفيرز ونادي ڤالداي ديسكشن. كان متحدثًا في العديد من المحافل والفعاليات الدولية، من بينها حوارات المنامة، وصير بني ياس، والمنتدى الاستراتيجي لمؤتمر ميونيخ للأمن، ونادي ڤالداي ديسكشن، ومعهد الشرق الأوسط، وحوارات التحرير، وقمة معهد بيروت.

البنزين

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

موعد حجز شقق الإسكان الإجتماعي2026.. الشروط والأوراق

أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

شيرين عبد الوهاب

مقطع مسرب يتسبب في تصدر شيرين عبد الوهاب التريند

سفينة حاويات

هجوم على سفينة حاويات قرب سواحل عمان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 20 ابريل

أرشيفية

مسؤول إيراني: سنغرق أي مدمرة تحاول فرض حصار في مضيق هرمز

نوير

نوير يحذر من انتفاضة ريال مدريد: الأفضلية لا تعني الحسم.. ولدينا ما يكفي للعبور

ريال مدريد وبايرن ميونخ

كومباني : أفكر في ريال مدريد حتى أثناء النوم .. ومواجهة الإياب لم تُحسم

بيراميدز والزمالك والأهلي

موعد مباراتي بيراميدز أمام الزمالك والأهلي بـ الدوري المصري

بعد أكل الرنجة والفسيخ.. كيف تتخلص من احتباس السوائل؟

طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ
طرق التخلص من احتباس السوائل بعد الرنجة والفسيخ

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن.. خطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن
طريقة عمل طاجن البطاطس بالكفتة في الفرن

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت
حكة وحرقان بين الأصابع.. تينيا القدم تنتشر بصمت.. طرق علاجها في البيت

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات

غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!
غزو الذباب في المنازل.. طرق فعّالة وسريعة للتخلص منه نهائيًا بدون مبيدات!

سيد رجب

سيد رجب يساند زوجته في جنازة والدها.. فيديو

محمد عسكر

د . محمد عسكر يكتب : السوشيال ميديا وصناعة سرديات قتل النفس

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: هل هناك مبرر للانتحار؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

