الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية وتتارستان

الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية وتتارستان
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية وتتارستان
 أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم / الثلاثاء / بقصر الاتحادية، الرئيس "رستم مينيخانوف" رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، فضلا عن يوري ماتفيف القائم بأعمال سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة، وأوليغ كوربوشينكو نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة، ومارات زياباروف نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة، وغازينور باكيروف مساعد رئيس جمهورية تتارستان مدير العلاقات الدولية، ومارات غاتين مساعد رئيس جمهورية تتارستان، وايرادا ايوبوفا وزيرة الثقافة، وتيمور خير الممثل التجاري والاقتصادي لجمهورية تتارستان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن الرئيس السيسي بجث مع الرئيس "رستم مينيخانوف" عددا من الموضوعات الهامة في إطار العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث دعا الرئيس السيسي إلى مشاركة المطورين الصناعيين والمستثمرين من تتارستان في هذا المشروع الهام.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي رحب بالسيد "مينيخانوف" في مصر، وطلب نقل تحيات سيادته إلى الرئيس "فلاديمير بوتين"،. مشيدا بالزخم الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية في كافة المجالات، بما في ذلك مع جمهورية تتارستان، منوها بالطفرة التنموية التي تشهدها جمهورية تتارستان لاسيما في المجالات الصناعية والتكنولوجية والزراعية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي ورئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية أكدا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة والزراعة والصناعة، وغيرها من المجالات محل الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير محمد الشناوي أن "مينيخانوف" أعرب، من جانبه، عن بالغ امتنانه للاجتماع بالرئيس السيسي وعلى حفاوة الاستقبال التي حظى بها خلال زيارته، مؤكدا الاهتمام الكبير لحكومة تتارستان بتعزيز العلاقات مع مصر في كافة المجالات، وعلى ما شهدته تلك العلاقات من تطور منذ زيارته الأخيرة للقاهرة في عام 2018 وزيارة السيد الرئيس التاريخية لـ "كازان" في عام 2024 للمشاركة في قمة تجمع البريكس، معربا عن تقديره للدور الملموس الجوهري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والحفاظ على الأمن الإقليمي، مثمنا الجهود الكبيرة التي يضطلع بها الرئيس السيسي في هذا الإطار.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن كما أكد السيد الرئيس ورئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة والزراعة والصناعة، وغيرها من المجالات محل الاهتمام المشترك.

ولفت المتحدث إلى أنه في نهاية المقابلة، طلب رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية أن يشمل برنامج أية زيارة مستقبلية للرئيس السيسي إلى روسيا الاتحادية زيارة مدينة "كازان"، وهو الأمر الذي رحب به السيد الرئيس.

