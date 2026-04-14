استمرار العمليات العسكرية داخل لبنان رغم المفاوضات مع بيروت.. تفاصيل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن إسرائيل وُجهت إليها اتهامات بالمسؤولية عن إفشال المفاوضات بين واشنطن وطهران، وذلك قبيل الإعلان عن وقف إطلاق النار ودخوله حيّز التنفيذ.

وأضافت أبو شمسية، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل اضطرت، تحت ضغط، إلى القبول بالدخول في هذه المفاوضات، مشيرةً إلى أن توجيهات صدرت عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية بضرورة الانخراط فيها استجابةً لإملاءات الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن الشروط الإسرائيلية، بحسب وصفها، تبدو تعجيزية، خاصة فيما يتعلق بإعادة ترسيم الحدود البرية والبحرية، بما يعني عمليًا إعادة تشكيل الخريطة داخل العمق اللبناني، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على أراضٍ لبنانية.

وأوضحت أن هذه الطروحات تتقاطع مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد أن الحديث لا يقتصر على عدد محدود من النقاط الأمنية، بل يتجه نحو إنشاء مناطق عازلة، على غرار ما يجري في قطاع غزة، حيث تسعى إسرائيل للسيطرة على مساحات واسعة، أو كما هو الحال في الجولان المحتل داخل الأراضي السورية.

كما أشارت إلى أن إسرائيل تشترط إجراء المفاوضات "تحت النار"، ما يعني استمرار العمليات العسكرية برًا وجوًا داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما يتجلى في تواصل الغارات الإسرائيلية، لا سيما في جنوب لبنان.

وأضافت أن المطالب الإسرائيلية تشمل أيضًا إقامة منطقة عازلة، ونزع سلاح "حزب الله"، وصولًا إلى طرح مفاوضات محتملة بشأن اتفاق سلام بين الجانبين.