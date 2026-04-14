قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: مشروع «جينوم مصر 1K (EGP1K)» يفتح أبواب الرعاية الصحية الشخصية لكل مواطن
إجراء عاجل من السلطات الإيرانية للرد على الحصار الأمريكي.. تفاصيل
استغل زوجته في الدعـ.ـارة فقتلته بمعاونة ابنته وخطيبها
الأزهر للفتوى: العمومة ولاية وتراحم ويحفظ استقرار الأسر
قرار جمهورى بتعيين رمزى عز الدين مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية
ارتفاع ضحايا حريق مصنع في الزاوية الحمراء إلى 7 أشخاص حتى الآن
عرضت حياتها للخطـ ـر.. “ميس نيفين” مدرسة أنقذت تلاميذ مدرسة من هجوم كلب ضال بالإسماعيلية (القصة الكاملة)
رئيس الموساد: مهمتنا في إيران تنتهي بتغيير النظام
أبو ريدة عن أزمة VAR: لم نخطئ في ملف الأهلي.. وركلة الجزاء غير صحيحة
مصرع 5 أشخاص في حريق مصنع ملابس بالزاوية الحمراء
بعد نقله للعناية.. زوجة الفنان سامي عبد الحليم تكشف تطورات حالته الصحية|خاص
استقرار “ظاهري” في أسعار الذهب.. عيار 21 ثابت والأوقية ترتفع 0.75% وسط ضغوط عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد واقعة أبناء البلوجر آيسل خالد.. تحذير عاجل من كارثة «حبوب الدواء» داخل المنازل

بعد واقعة أبناء البلوجر آيسل خالد.. تحذير عاجل من كارثة «حبوب الدواء» داخل المنازل
بعد واقعة أبناء البلوجر آيسل خالد.. تحذير عاجل من كارثة «حبوب الدواء» داخل المنازل
أسماء عبد الحفيظ

أعادت واقعة تعرض طفلي البلوجر آيسل خالد لحالة تسمم حاد، بعد ابتلاعهما كمية من حبوب الدواء، تسليط الضوء على خطر صامت يهدد حياة الأطفال داخل المنازل، في ظل تكرار مثل هذه الحوادث.

تفاصيل الواقعة ماذا حدث داخل منزل آيسل خالد؟

وكانت البلوجر قد كشفت عن نقل طفليها إلى مستشفى السموم، بعد تناولهما عددًا كبيرًا من أقراص الحديد بالخطأ، ما تسبب في حالة من القلق الكبير بين المتابعين.

نقل عاجل إلى مستشفى السموم بعد ابتلاع حبوب الحديد
الحادثة لم تكن عادية، إذ أكد أطباء أن سرعة نقل الطفلين إلى مستشفى السموم لعبت دورًا مهمًا في السيطرة على حالتهما، خاصة مع خطورة الجرعات الزائدة من الحديد.

لماذا تُعد مكملات الحديد خطرًا على الأطفال؟

بعد واقعة أبناء البلوجر آيسل خالد.. تحذير عاجل من كارثة «حبوب الدواء» داخل المنازل 

يشير الدكتور يوسف على استشارى الأطفال، إلى أن مكملات الحديد من أكثر مسببات التسمم لدى الأطفال، نظرًا لشكلها الجذاب الذي يشبه الحلوى، ما يدفع الطفل لتناولها دون وعي، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

تحذير طبي.. الجرعة الزائدة قد تتحول إلى كارثة

وأوضح استشارى الأطفال من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تناول كميات كبيرة من الأدوية أو الفيتامينات قد يؤدي إلى أعراض خطيرة مثل القيء وآلام البطن، وقد تتطور الحالة إلى مضاعفات أشد إذا لم يتم التدخل الطبي الفوري.

أخطاء شائعة داخل المنزل تعرض الأطفال للتسمم

من أبرز الأخطاء التي يقع فيها البعض، ترك الأدوية في أماكن مكشوفة أو سهلة الوصول، أو التعامل معها على أنها آمنة بشكل مطلق، خاصة المكملات الغذائية.

ماذا تفعلين عند ابتلاع الطفل دواء؟ خطوات إنقاذ سريعة

التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم مثل مستشفى السموم

  • عدم محاولة إحداث قيء للطفل
  • الاحتفاظ بعلبة الدواء لعرضها على الطبيب
  • متابعة أي أعراض مثل القيء أو الخمول

إسعافات أولية مهمة.. أطباء يكشفون التصرف الصحيح في الدقائق الأولى

بعد تكرار مثل هذه الوقائع، يؤكد أطباء الطوارئ أن أول 10 دقائق بعد ابتلاع الطفل للدواء هي الأهم، وغالبًا ما تصنع الفارق بين حالة بسيطة وأخرى خطيرة.

ويحذر الأطباء من بعض التصرفات العشوائية التي تقوم بها الأمهات بدافع الخوف، مثل إجبار الطفل على القيء أو إعطائه اللبن بكميات كبيرة، مؤكدين أن هذه الطرق قد تؤدي إلى نتائج عكسية في بعض الحالات.

وينصح الأطباء بما يلي:

حافظي على هدوئك قدر الإمكان: لأن توترك سينعكس على الطفل ويزيد من حالته
اسألي طفلك بهدوء: ماذا تناول وكم الكمية، حتى لو كانت الإجابة غير دقيقة
لا تجبريه على الأكل أو الشرب: خاصة قبل استشارة الطبيب
إذا كان واعيًا: اجعليه في وضعية الجلوس أو على جانبه، لتجنب الاختناق في حالة القيء
راقبي تنفسه جيدًا: وإذا لاحظتِ صعوبة في التنفس أو فقدان وعي، يجب التحرك فورًا

ويؤكد أطباء السموم أن أخطر ما في هذه الحالات هو الاطمئنان الكاذب، حيث قد تختفي الأعراض في البداية ثم تعود بشكل مفاجئ وأكثر حدة، خاصة في حالات تسمم الحديد.

معلومة قد تنقذ حياة طفلك

بعض الأدوية لا تظهر أعراضها فورًا، لذلك حتى لو بدا الطفل طبيعيًا بعد ابتلاع الدواء، لا بد من التوجه فورًا إلى أقرب مركز متخصص مثل مستشفى السموم لإجراء الفحوصات اللازمة.

