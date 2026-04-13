شم النسيم.. خطوات بسيطة لتنظيف البصل الأخضر والخس تحميك من التسمم فورا

مع حلول شم النسيم اليوم، تتزين موائد المصريين بأشهر الأكلات التقليدية، وعلى رأسها البصل الأخضر والخس، لكن وسط أجواء الاحتفال قد يغفل البعض عن أهم خطوة وهي التنظيف الجيد، ما قد يعرض الأسرة لخطر التسمم الغذائي.

في هذا التقرير، نقدم لكِ دليلاً سريعًا وآمنًا لتنظيف الخضروات الورقية بطريقة صحيحة في نفس اليوم، لتستمتعي بشم النسيم دون قلق، للشيف سلمى الحافظ.

 لماذا التنظيف مهم في شم النسيم اليوم؟

تناول الخضروات دون تنظيف دقيق قد يؤدي إلى انتقال بكتيريا ضارة أو طفيليات، خاصة أن هذه الأطعمة تُؤكل نيئة، ما يزيد من احتمالية الإصابة بـ التسمم الغذائي خلال ساعات قليلة.

 خطوات تنظيف البصل الأخضر بسرعة وأمان
إزالة الجذور والأجزاء التالفة من البصل الأخضر
نقعه في ماء بارد لمدة 10 دقائق
غسله جيدًا تحت الماء الجاري مع فتح الأوراق
نقعه في محلول ماء وخل أو ملح لمدة 5 دقائق


طريقة تنظيف الخس في نفس اليوم


فصل أوراق الخس عن بعضها
نقعها في ماء بارد من 10 إلى 15 دقيقة
غسل كل ورقة جيدًا تحت ماء جارٍ
تعقيمها بماء وخل أو ملح لبضع دقائق


 أخطاء شائعة في شم النسيم


غسل الخضروات بشكل سريع دون نقع
تقديمها دون تجفيف
تركها مكشوفة لفترة طويلة
عدم فصل أوراق الخس أثناء الغسيل


 أعراض التسمم التي تظهر سريعًا

قد تظهر أعراض التسمم الغذائي في نفس اليوم، وتشمل:

قيء وغثيان
آلام شديدة في البطن
إسهال مفاجئ
ارتفاع درجة الحرارة

وفي هذه الحالة يجب التوجه للطبيب فورًا، خاصة للأطفال وكبار السن.

نصائح سريعة لشم النسيم اليوم

  • اغسلي الخضروات قبل التقديم مباشرة
  • استخدمي ماء نظيف ومحلول تعقيم طبيعي
  • احفظي الخضروات في الثلاجة بعد التنظيف
  • لا تتركي الطعام مكشوفًا في الجو
