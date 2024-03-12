عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«قومي المرأة» يجهز 500 وجبة ضمن مبادرة «مطبخ المصرية» بكفر الشيخ |صور

مطبخ المصرية
مطبخ المصرية

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، مبادرة «مطبخ المصرية»، وذلك بإجمالي إنتاج 500 وجبة إفطار رمضان؛ لتوزيعها بقرية إسحاقة بمركز كفر الشيخ وقرية منشأة زعلوك بمركز دسوق والتابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة.


 

يأتي هذا في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس بكفر الشيخ.
 

وشارك في أعمال تنفيذ الطبخ اليوم، د. ماجدة عمر وعفاف الجمل وشاهندا كمال وإيمان مصطفى من فرع المجلس.

يذكر أن «مطبخ المصرية» ينفذه المجلس القومي للمرأة في جميع محافظات الجمهورية، ويقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب.

وتلقت السيدات المشاركات فيه تدريبًا على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء.

IMG-20240312-WA0309
IMG-20240312-WA0309
IMG-20240312-WA0310
IMG-20240312-WA0310
IMG-20240312-WA0307
IMG-20240312-WA0307
IMG-20240312-WA0305
IMG-20240312-WA0305
IMG-20240312-WA0313
IMG-20240312-WA0313
IMG-20240312-WA0314
IMG-20240312-WA0314
IMG-20240312-WA0312
IMG-20240312-WA0312
IMG-20240312-WA0309
IMG-20240312-WA0309
IMG-20240312-WA0310
IMG-20240312-WA0310
الدكتورة مايا مرسى الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة المشروع القومي لتنمية الأسرة جميع محافظات الجمهورية جودة الغذاء طاهيات محترفات كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

أحمد رفعت حالته حرجة.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

قناة السويس: 5000 دولار رسومًا إضافية على السفن الرافضة لخدمات الرباط.. مستند

زكاة الفطر 2024 قيمتها ووقتها ولمن تعطى..اثنان لا تجب عليهما

هل ستتجدد الخلافات| قرار جديد من مجلس الزمالك.. والأهلي في حالة صمت

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

شوبير يعلق على قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

موضوعات متعلقة

«تعليم كفر الشيخ» تحصد 14 مركزا وجائزة في معرض العلوم والهندسة

بعد واقعة اللاعب أحمد رفعت.. طبيب قلب بكفر الشيخ يوجه رسالة مهمة

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان معرض «أهلًا رمضان» بمدينة بيلا.. صور

محافظ كفر الشيخ يفتتح قسم الغسيل الكلوى بمستشفى بيلا المركزى.. صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال ترميم مسجد أبو غنام الأثرى ببيلا.. صور

جامعة كفر الشيخ تحصد مركزاً متقدماً بتصنيف سيماجو الإسباني لعام 2024

الكشف على 133 مريضاً خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

كفر الشيخ.. رفع نواتج التطهير وكفاءة الطرق والإنارة العامة والنظافة ببيلا

ترشيحاتنا

على جهاز التنفس.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت (تفاصيل)

حسين الشحات يعيد التقدم للنادي الأهلي على حساب البنك الأهلي بالدوري

انتفاخ بعد الفطار .. إليك أفضل مشروب بين الوجبات في رمضان

الشرطة البرازيلية: احتجاز عدد من الركاب كرهائن في حافلة بمدينة «ريو دي جانيرو»

أسهم فيسبوك تتلقى ضربة قوية بعد وصف ترامب لها بـ “ العدو”

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محارب الحلقة 2 .. حسن الرداد يرفض التعويض وناهد السباعي الانتحـ.ــار

لأنواعه المختلفة.. أفضل الطرق لعلاج الصداع

هل ستتجدد الخلافات| قرار جديد من مجلس الزمالك.. والأهلي في حالة صمت

اكسري روتين السفرة في رمضان.. طريقة عمل لازانيا بالخضار واللحمة المفرومة

فيديو

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟..منافسة بين الهلال واتحاد جدة لضمه والسعر خيالي

من 13 إلى 17 مارس .. عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ