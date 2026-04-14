أزمة وقود الطائرات تثير قلق الاتحاد الأوروبي مع استمرار الحرب على إيران

يمثل النقص المحتمل في وقود الطائرات بسبب الحرب في إيران "مصدر قلق رئيسي" للمفوضية الأوروبية - وفرصة لشركات الطيران لمواصلة مهاجمة سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ.

وقالت المتحدثة باسم سياسة الطاقة في المفوضية الأوروبية، آنا كايسا إيتكونن، اليوم الثلاثاء، إن شركات الطيران الأوروبية لم تكن تعاني من نقص في الوقود حتى الآن، لكنها قد تواجه نقصاً في الكيروسين "في المستقبل القريب".

وفي حديثه إلى الصحفيين في بروكسل، سعى مسؤول المفوضية إلى طمأنة الناس بدلاً من إثارة الذعر.

أكدت إيتكونن أن إمدادات النفط الخام إلى مصافي الاتحاد الأوروبي "مستقرة" وأنه "لا حاجة إلى زيادة المخزونات في الوقت الراهن".

وأضافت أن المصافي المحلية قادرة على تغطية نحو 70% من احتياجات الاتحاد من الكيروسين.

وقال إيتكونن: "مهمتنا ودورنا في الوقت الحالي هو التنسيق حول الوضع، ولهذا السبب نقوم الآن بعقد اجتماعات مجموعات تنسيق النفط والغاز أسبوعياً".

لكن المشغلين الأوروبيين يضغطون بالفعل من أجل اتخاذ إجراءات وتقديم تنازلات من بروكسل.

ودعت الرابطة التجارية لشركات الطيران الأوروبية (A4E) - التي تضم في عضويتها أسماء كبيرة مثل Ryanair و Lufthansa و Air France-KLM - إلى إنشاء منصة للتفاوض المشترك وشراء الكيروسين، وهو نهج استخدمه الاتحاد الأوروبي سابقًا للغاز الطبيعي ويطبقه الآن على المواد الخام الحيوية.

وتطالب جماعة الضغط بسن قانون يلزم الدول الأوروبية بتخزين وقود الطائرات على وجه التحديد، كما هو مطلوب منها بالفعل مع النفط والغاز.