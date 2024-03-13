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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار من النيابة في واقعة سرقة نجار للذهب وبيعه لجواهرجي بولاق

صدى البلد

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس نجار وجواهرجي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة السرقة؛ بعدما استولى النجار على مشغولات ذهبية من شقة ببولاق الدكرور، وباعها للجواهرجي. 

وسلمت النيابة المسروقات لمالكيها بعد التعرف عليها. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (نجار - له معلومات جنائية) لسرقته بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وبحوزته (عدد من المفاتيح المصطنعة - كمية لمخدر الآيس – ميزان حساس).

 

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وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وقيامه بتصريف المسروقات بالاشتراك مع (عميل "سيئ النية"- مقيم بالجيزة ) أمكن ضبطه وبحوزته ( طبنجة صوت - كمية لمخدر الآيس - مبلغ مالي) .

وأفاد بحيازته للسلاح بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من "متحصلات نشاطه الإجرامي".

وأرشد عن المسروقات لدى عميله "سيئ النية" (مالك محل "جواهرجى"- مقيم بالجيزة) أمكن ضبطه.

واتخذت الإجراءات القانونية، إلى أن أصدرت النيابة قرارها المتقدم.

جواهرجي نجار السرقة نجار سرق الذهب النيابة العامة

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