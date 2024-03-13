قبل الإفطار .. إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

أصيب 10 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي اتجاه القاهرة بمحافظة الجيزة، وتم نقلهم للمستشفى.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة العمليات بورود بلاغا من شرطه النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتم رفع آثار الحادث وإعادة سير الحركة بالطريق مرة أخرى.