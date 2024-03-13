حولني من زوجة لـ جارية.. منى تطلب الطلاق: يتلذذ بتعذيبي

"حياتي عبارة عن حفلات تعذيـ.ب يومية.. بيضربني على اتفه الاسباب بيقولي يومي بيبدأ حلو لما اسمعك بتصرخي من الألم واشوف الكرباج والحزام معلمين على جسمك".. كلمات عبرت بها سيدة عن معاناتها مع زوجها الذي اعتاد التعدي عليها بالضرب خلال عامين زواج قضتهما في حفلات تعذيـ.ب من زوجها الذي يتعمد اهانتها ويتلذذ بعلامات الضرب على جسدها.

"منى" - اسم مستعار- وقفت أمام محكمة الاسرة في مدينة نصر تطلب الطلاق للضرر حيث ذكرت في دعواها التي أقامتها الدكتورة نهى الجندي المحامية انها تعرفت على زوجها "طبيب بيطري" منذ قرابة 3 سنوات من خلال بعض الاقارب الذين رشحوها له كعروس وعندما التقت به لقى كل منهم قبولا لدى الاخر خاصة انه كان شاب وسيم هادئ الملامح وطبيب فكانت مواصفاته مناسبة لها كما انه اعجب بها بشدة وتحمس للزواج منها وتقدم لخطبتها في وقت سريع.

أضافت منى قائلة إن فترة خطبتهما لم تستمر طويلا حيث كان عريسها يعجل بالزواج متحججا ان شقته جاهزة ولا حاجة للتأجيل وبالفعل تم زفافهما قبل عامين وكانت الصدمة الكبرى لها بعدما انكشف الوجه الحقيقي له في فترة شهر العسل حيث اكتشفت ان رغباته غريبة ويستمتع بضربها حتى فوجئت انه اشترى "كرباج" للتعدي عليها به ولم يكن يكتفي بضربها اثناء العلاقة الحميمية بل يتعمد اهانتها ي كافة المواقف حتى اذا لم يعجبه الطعام.

واستكملت الزوجة سرد مأساتها قائلة انها علمت من والدته انه كان يعامل شقيقاته بذات العنف ولم يستجب لمحاولاتهن معه بالخضوع للعلاج ولم يعترف ان حالته مرضية معتقدا ان ما يفعله معهن من "الرجولة"، أنجبت الزوجة خلال فترة زواجها طفلة وضعت عليها أملا في تحسين علاقتها بزوجها والكف عن ضربها وتعذيبها بالكرباج الا ان حالته ساءت أكثر حتى ان ضرباته كانت تمتد لطفلتهما دون خوف ان يؤذيها.

حررت الزوجة 3 محاضر ضد زوجها بالضرب ارفقت بها التقارير الطبية التي اثبتت تعرضها لضرب شديد ترك علامات وآثار تعذيب في جسدها وعندما رفض طلبها بالطلاق قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر وقدمت خلال الجلسة التقارير الطبية التي تؤكد اصاباتها نتيجة تعديه بالضرب عليها.

قبلت محكمة الأسرة في مدينة نصر دعوى الزوجة وقضت بتطليقها للضرر.